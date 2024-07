Le Vietnam va désactiver la technologie 2G d'ici le 16 septembre

Le Vietnam désactivera la technologie 2G sur terre à partir du 16 septembre. Les fournisseurs de services de télécommunications sont donc invités à prendre des mesures drastiques pour aider leurs abonnés à passer à des téléphones mobiles dotés d'une technologie plus élevée afin de garantir leurs intérêts.

Photo : VietnamPlus/CVN

Le service 2G continuera d'être fourni à Truong Sa (Spratly) et Hoàng Sa (Paracel) jusqu'au 15 septembre 2026.

Selon l'Autorité vietnamienne des télécommunications (VNTA) relevant du ministère de l'Information et de la Communication (MIC), la bande 900/1.800 MHz ne sera plus utilisée pour les systèmes de communication mobile 2G depuis ce jour.

Le MIC n'accordera plus les bandes 900 MHz/1.800 MHz une fois leur utilisation expirée le 16 septembre si les opérateurs de réseaux ne peuvent pas achever le processus de transfert des abonnés 2G vers les abonnés 4G et 5G, a-t-il indiqué, citant les circulaires du ministère 03/2024 et 04/2024.

S'aligner sur les tendances actuelles

Nguyên Trong Tinh, directeur général adjoint de Viettel Telecom, a déclaré que l'arrêt de la technologie mobile 2G était la bonne politique, conforme à la tendance ainsi qu'aux souhaits des opérateurs de réseaux et à la demande des clients.

Viettel a pris diverses mesures pour favoriser la transition de la 2G à la 4G pour les utilisateurs au cours des quatre dernières années. À ce jour, les abonnés 2G représentent environ 16% du nombre total d'abonnés Viettel.

Il est nécessaire de réduire le nombre d'abonnés 2G sur le réseau à moins de 5% avant que Viettel puisse désactiver la 2G, a déclaré Nguyên Trong Tinh.

Vinaphone compte quant à elle environ 3 millions d'abonnés G2, soit 8% du total de ses abonnés.

Récemment, le MIC s'est préparé à désactiver la technologie 2G, en interdisant notamment l'importation d'appareils utilisant la 2G, afin que cette décision n'ait pas beaucoup d'impact sur les utilisateurs. Les fournisseurs de télécommunications ont également fourni un soutien financier pour aider les abonnés à acheter des smartphones et leur ont proposé des forfaits préférentiels.

VNA/CVN