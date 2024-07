Sus aux jugements privés d’objectivité sur la garantie des droits de l’homme au Vietnam

Le Vietnam a dénoncé le rapport 2023 du Département d’État américain sur la liberté religieuse dans le monde qui place le Vietnam sur sa liste de surveillance spéciale, demandant de mettre fin aux jugements privés d’objectivité basés sur les informations non vérifiées et inexactes sur la réalité du pays.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères Pham Thu Hang a indiqué le 4 juillet à la presse regretter que ce rapport annuel, bien qu’il reconnaisse certains progrès du Vietnam dans la protection et la promotion de la liberté de religion et de croyance, continue à porter des jugements privés d’objectivité basés sur les informations non vérifiées et inexactes sur la réalité au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est prêt à discuter avec la partie américaine des questions d’intérêt commun dans un esprit de franchise, d’ouverture et de respect mutuel sur les problèmes de divergences, contribuant ainsi à faire avancer le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et les États-Unis, a-t-elle déclaré.

Il est évident qu’aucun citoyen n’est discriminé pour motifs de croyance et de religion et les activités des organisations religieuses sont garanties conformément aux prescriptions de la loi.

En tant que pays multiethnique et multireligieux avec une vie religieuse et croyante riche, l’État vietnamien poursuit toujours une politique conséquente de respecter et de garantir la liberté de croyance et de religion, d’interdire tout acte de discrimination pour motifs de croyance et de religion et d’assurer les activités des organisations religieuses prévues par la loi. Ces droits ont été énoncés dans la Constitution de 2013 du Vietnam, la Loi sur les croyances et les religions, les documents juridiques normatifs et sont respectés et garantis dans les faits.

Les réalisations en matière de garantie des droits de l’homme au Vietnam sont évaluées positivement au niveau international.

Lors de la séance de dialogue sur le rapport national du Vietnam dans le cadre du 4e cycle de l’Examen périodique universel (EPU) du Conseil des droits de l’homme de l’ONU, en mai dernier à Genève, en Suisse, plusieurs pays ont reconnu et apprécié les politiques, les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de garantie des droits de l’homme. Ils ont aussi salué les réalisations du Vietnam en matière de développement économique, de garantie de l’équité sociale, de promotion des droits des femmes, des droits des groupes des gays et bisexuels, des droits des minorités ethniques...

Lors des séances de travail avec les dirigeants vietnamiens l’année dernière, le pape François et le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d’État du Saint-Siège, ont exprimé leur impression sur le développement positif, diversifié et riche de la vie religieuse et de croyance au Vietnam, y compris du catholicisme. Ils ont tous estimé que l’Église catholique du Vietnam doit continuer à mieux mettre en œuvre la vocation d’"accompagner la nation", d’"être de bons catholiques et de bons citoyens" et que les catholiques et les dignitaires doivent continuer à contribuer activement au développement du pays et de l’Église.

L’agence d’information latino-américaine Prensa Latina a récemment publié un article intitulé "Derechos humanos en Vietnam : hechos, más que palabras" (Les droits de l’homme au Vietnam : des faits, plus que des mots), signé par le chef de son bureau à Hanoi, notant les progrès indéniables enregistrés par le Vietnam grâce à sa promotion et à la protection constantes des droits de l’homme pour tous.

Selon l’auteur, la liberté de la presse et la liberté d’expression ainsi que le droit d’accès à l’information au Vietnam ont été garanties. Après 26 ans de connexion à Internet, le Vietnam dispose d’un système technologique de télécommunications moderne. En septembre 2023, le Vietnam comptait 78 millions d’internautes, soit une augmentation de 21% par rapport à 2019. Le nombre d’abonnés au haut débit mobile était de 86,6 millions d’abonnés, en hausse de 38%.

Le Vietnam respecte et garantit la liberté de croyance ou de religion, ainsi que la liberté d’association, qui sont des droits établis depuis la fondation de la République démocratique du Vietnam en 1945 et inscrits dans la Constitution de 2013. Le pays compte actuellement 43 organisations appartenant à 16 religions, avec 26,7 millions de fidèles, près de 60.000 dignitaires et 30.000 établissements de culte, ainsi qu’un grand nombre de publications religieuses.

Dans l’article intitulé "Vietnam : les institutions socialistes respectent les droits de l’homme" paru sur le journal Nezavisimost (Independence), l’analyste politique Grigory Trofimchuk a souligné que l’un des aspects les plus difficiles des questions de droits de l’homme est la religion et qu’au Vietnam, un État socialiste, la vie religieuse de la population est marquée par une ouverture totale.

Actuellement, 95% de la population vietnamienne a une vie religieuse, un chiffre supérieur qu’en Russie. En outre, il existe au Vietnam 43 organisations religieuses appartenant à 16 religions, avec plus de 26,5 millions de fidèles, représentant 27% de la population nationale, plus de 54.000 dignitaires, plus de 135.000 agents religieux subalternes et près de 30.000 établissements de culte. De nombreux types de croyances, monuments et objets de culte sont reconnus par l’UNESCO comme patrimoines mondiaux.

L’expert Trofimchuk a également apprécié la diversité des types et des contenus des médias au Vietnam, avec une agence de presse nationale et 72 organes de radio et de télévision avec 79 chaînes de radio et 198 chaînes de radio. Cela prouve la liberté d’expression, de presse et d’information du Vietnam.

Force est de constater que le Vietnam a toujours été proactif, actif et a apporté de nombreuses contributions à la promotion et à la protection des droits de l’homme dans la région et dans le monde. La preuve la plus claire en est que le pays a obtenu un nombre très élevé de voix en faveur de sa candidature au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2023-2025 et qu’il a proposé de nombreuses initiatives plébiscitées par la communauté internationale pour garantir les droits de l’homme, les droits des pays en développement, les droits des groupes défavorisés.

Le Vietnam affirme les principes de dialogue, de coopération et de respect des différences ; dans le même temps, il a souligné qu’il n’existe pas de modèle commun à tous les pays. Chaque pays, en fonction de ses caractéristiques et de ses conditions, aura sa propre voie de développement.

Il est temps que les autorités américaines cessent de porter des jugements privés d’objectivité et inexactes sur la situation réelle des droits de l’homme et de la liberté religieuse au Vietnam, discutent avec le Vietnam des questions d’intérêt commun dans un esprit d’ouverture, de franchise et de respect mutuel pour contribuer et promouvoir leur partenariat stratégique intégral pour la paix, la coopération et le développement durable entre les deux pays.

