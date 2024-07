Lào Cai : une forte hausse de la valeur d'import-export via les postes-frontières au 1er semestre

Depuis le début de l’année, la valeur d'import-export via les postes-frontières de la province septentrionale de Lào Cai a atteint 1,05 milliard d’USD, soit une augmentation de 140% sur un an.

>> À Lào Cai, la symphonie de blanc des pruniers réunit tous les goûts

>> De nombreux magazines étrangers font l’éloge de la beauté de Sa Pa

>> La province de Lào Cai appelle à davantage d'investissements japonais

>> Lào Cai : de nombreux produits pour séduire les touristes pendant les congés du 30 avril-1er mai

Photo : VNA/CVN

Pham Van Phuc, directeur adjoint des Douanes de Lào Cai, a précisé qu’au premier semestre, en moyenne, 370 véhicules franchissaient chaque jour la frontière, dont 180 transportant des marchandises exportées et 190 chargés d’importations. Le nombre d'entreprises engagées dans des activités d'import-export s'élève à 515, soit une augmentation de 22,6% par rapport à 2023.

La partie chinoise a repris ses activités normales d'import-export à travers la frontière. Parallèlement, les activités de dédouanement au poste frontière N°2 de la route internationale Kim Thành se sont déroulées sans problème ni embouteillage de véhicules transportant des marchandises, a-t-il indiqué.

Dans le même temps, six trains servant aux activités d'import-export franchissent chaque jour la frontière ferroviaire internationale.

M. Phuc a noté qu’en six mois, les recettes du budget de l'État provenant des activités d'import-export via les postes frontaliers locaux ont atteint 381,4 milliards de dôngs (14,98 millions d’USD), soit une augmentation de 66,5% sur un an.

Afin de maintenir à flot les activités d’import-export, le Département des douanes de Lào Cai et les garde-frontières de Kim Thành sont restés en service pour faciliter les procédures administratives.

Zone de commerce électronique transfrontalière

Lào Cai a proposé un projet pilote de zone de commerce électronique transfrontalière ou de zone de libre-échange dans la province montagneuse du Nord pour relier le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN au marché chinois.

Photo : VNA/CVN

Dans une proposition envoyée au ministère de l'Industrie et du Commerce, le service provincial qui s’y rattache a demandé la soumission rapide pour approbation, du projet visant à créer un pôle commercial reliant l'économie et le commerce à la région du Sud-Ouest de la Chine.

Lào Cai souhaite également l'approbation du gouvernement pour développer un centre logistique régional ASEAN - Chine dans la province.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a déclaré qu'il avait déjà discuté avec la partie chinoise de la manière de faire fonctionner des modèles tels qu'une zone de libre-échange et une zone de commerce électronique transfrontalier et qu'il en ferait rapport à la province de Lào Cai.

Le ministère a également exhorté Lào Cai à tirer les leçons de l'expérience de construction d'un poste frontière intelligent.

Le Service provincial de l'industrie et du commerce a déclaré que la Chine développait à Hekou une zone de commerce électronique d’un montant total d’investissement de 525 millions d'USD pour promouvoir le commerce et la logistique.

Hà Nguyên/CVN