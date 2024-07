Des experts de l'UNESCO viennent évaluer le dossier du géoparc de Lang Son

>> Conférence internationale sur le développement du géoparc de Lang Son

>> Le géoparc de Lang Son en quête de reconnaissance par l’UNESCO

>> Voyage géologique au cœur du géoparc de Lang Son, dans le Nord-Est

Photo : VNA/CVN

La délégation a visité 26 des 38 attractions à travers quatre itinéraires touristiques du géoparc de Lang Son, couvrant les districts de Bac Son, Binh Gia, Van Quan, Huu Lung, Chi Lang, Cao Lôc et Lôc Binh, ainsi que la ville de Lang Son.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Duong Xuân Huyên, a souligné que la localité a identifié et priorisé le tourisme en tant que secteur économique privilégié, c'est pourquoi Lang Son a récemment investi dans le développement d'infrastructures pour plusieurs zones touristiques potentielles, dont le géoparc de Lang Son.

Les autorités locales ont également adopté de nombreuses politiques et mécanismes, et accéléré les réformes administratives afin de créer un environnement favorable pour attirer des capitaux d'investissement dans ce secteur, a-t-il indiqué.

La province s'efforce de développer son géoparc pour qu'il réponde aux critères de reconnaissance en tant que géoparc mondial, en conservant et promouvant ses valeurs globales en termes de géologie, de culture, d'histoire, d'archéologie et de biodiversité, ainsi que ses paysages pittoresques et exceptionnels, a-t-il déclaré.

Le responsable a exprimé l'espoir que les experts de l'UNESCO fourniraient des recommandations à la province pour maximiser le potentiel du géoparc de Lang Son dans le développement du tourisme, contribuant à la création de nouveaux moyens de subsistance durables pour la communauté locale et au développement socio-économique de toute la région nord-est du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

M. Tuncer et Mme Kristin, experts du Réseau mondial des géoparcs de l'UNESCO, ont déclaré qu'ils menaient des évaluations sur place pour fournir l'évaluation la plus précise, contribuant ainsi à un meilleur développement du géoparc.

Couvrant 4.842 km², réparti sur huit districts, le géoparc de Lang Son est l'un des plus grands du genre au Vietnam et possède un certain nombre de valeurs uniques.

En termes de géologie, de géomorphologie et de paysage, il abrite une riche diversité de fossiles paléobiologiques remontant à 500 millions d'années, dont beaucoup indiquent que cette province était autrefois sous la mer. De plus, ce parc est doté de nombreux paysages renommés tels que les basses chaînes de montagnes entourant les vallées et les villages de la commune de Yên Thinh du district de Huu Lung, ou encore les grottes de Thâm Khuyên dans le district de Binh Gia qui ont hébergé des humains préhistoriques.

En ce qui concerne ses valeurs culturelles, il abrite un certain nombre de temples dédiés au culte des déesses-mères, un patrimoine culturel immatériel de l'humanité, notamment le temple Bac Le, ainsi que des villages des ethnies Tày et Nùng aux cultures distinctes.

La localité a développé quatre itinéraires comprenant 38 attractions touristiques au sein du géoparc. Les autorités locales prennent diverses mesures pour sensibiliser le public aux valeurs du parc ainsi qu'à leur protection pour le développement durable du tourisme.

VNA/CVN