Le secteur de la santé exhorté à utiliser les médias sociaux pour ses communications

Les réseaux sociaux sont un outil puissant pour les établissements de santé et les professionnels de la santé pour diffuser les connaissances médicales, promouvoir des informations médicales précises et sensibiliser le public aux facteurs de risque et aux pathologies, ont déclaré des délégués lors d’une table ronde tenue récemment.