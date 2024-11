Lao Cai mobilise toutes ses ressources pour l’éradication de l'habitat précaire

Afin de reconstruire et de stabiliser la vie des habitants après les inondations, ces jours-ci, les localités de la province de Lào Cai (Nord) se concentrent sur l'éradication des maisons précaires et délabrées, ainsi qu'au règlement des dommages dus au typhon N°3.

Photo : VNA/CVN

Selon le Comité populaire provincial, environ 6 689 ménages ont subi des dommages à leur logement, dont 758 maisons ont été complètement effondrées ou gravement endommagées nécessitant une reconstruction, 1.383 maisons devant être réparées et 4.548 ménages nécessitant un déplacement urgent hors des zones dangereuses.

Afin de soutenir les personnes méritantes de la révolution, les familles des martyrs, ainsi que les ménages pauvres et quasi-pauvres, pour qu'ils disposent de logements sûrs, stables et capables de résister aux catastrophes naturelles, la province de Lào Cai vise à atteindre, d'ici septembre 2025, l'objectif de soutenir la construction de logements pour 8.227 foyers, avec un budget de plus de 337 milliards de dôngs. Dans l'immédiat, 70% de l'objectif devra être atteint d'ici 2024, soit 5.883 maisons.

En outre, le Comité populaire provincial a également publié un document guidant la mise en œuvre de politiques de soutien aux ménages dont le logement a été endommagé en raison des effets du typhon N°3.

Par ailleurs, il a décidé de créer un Comité directeur et un groupe de travail pour assister ce comité dans la mise en œuvre de l'éradication des maisons précaires et délabrées, ainsi que pour soutenir le règlement des dommages aux maisons causés par la typhon.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti de Lào Cai, Dang Xuan Phong, a souligné que le soutien aux personnes démunies ainsi qu'aux habitants touchés par les tempêtes et les inondations, nécessite l'implication de tout le système politique, le renforcement de la direction et de la gestion des comités du Parti et des autorités, la mise en avant du rôle des dirigeants et la mobilisation de la force de toute la communauté.

VNA/CVN