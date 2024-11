Hô Chi Minh-Ville s'associe à Google for Education pour la transformation numérique

Tim Paolini, directeur de Google for Education pour l'Asie-Pacifique et le Moyen-Orient, a eu une séance de travail le 1 er novembre avec des représentants du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville pour discuter des orientations de coopération pour la transformation numérique dans l'éducation.

Photo : CTV/CVN

Sur la base des propositions de Google for Education, les deux parties ont convenu des domaines clés de leur prochain programme de coopération.

En conséquence, Google for Education aidera Hô Chi Minh-Ville à améliorer les compétences des enseignants grâce à des programmes de formation aux compétences numériques, à la mise à disposition d'une bibliothèque de ressources numériques, permettant ainsi aux enseignants d'intégrer en toute confiance la technologie dans leur enseignement et de créer des expériences d'apprentissage innovantes et efficaces pour les étudiants.

Le deuxième objectif sera de faire progresser la transformation numérique et l'application de l'intelligence artificielle (IA). Google for Education favorisera la mise en œuvre des programmes de Gemini Academy et de Gemini Education, dotant les enseignants et les étudiants locaux de connaissances et de compétences essentielles en IA.

Google for Education a proposé de collaborer avec les autorités municipales pour organiser un prix international sur AI Educator, visant à honorer et encourager les initiatives visant à appliquer l'IA aux activités éducatives.

Il aidera également la ville de Hô Chi Minh-Ville à appliquer le système Chrome Education Upgrade (CEU), une plate-forme complète de gestion des données pour les écoles, afin d'améliorer l'efficacité de la gestion et la qualité de l'éducation.

Google for Education s'est engagé à connecter la métropole du Sud à un réseau d'experts et de partenaires mondiaux de premier plan en matière d'éducation, offrant ainsi les expériences d'apprentissage les plus complètes et les plus avancées aux enseignants et aux étudiants de la ville.

VNA/CVN