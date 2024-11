Cù Lao Dung - un endroit agréable pour vivre dans le delta du Mékong

Photo : VNA/CVN

Truong Van Dung et sa famille de la commune d'An Thạnh 3, district de Cù Lao Dung, travaillent dans le tourisme communautaire depuis plus de quatre ans. Ils offrent aux visiteurs des expériences telles que la traversée de ponts en bambou, la pêche au crabe et aux palourdes et leur cuisine sur place. Plus de 300 touristes utilisent leur service chaque mois, ce qui leur assure un revenu stable.

Selon Truong Van Dung, dans la commune d'An Thanh 3, du district de Cù Lao Dung, de la province de Soc Trang, il existe un projet qui nous envoie visiter d'autres modèles touristiques afin que nous puissions améliorer le nôtre. Avant, je grimaçais quand je me faisais pincer par des crabes, mais maintenant, avec les visiteurs, je réussis à sourire la plupart du temps.

Le district de Cù Lao Dung compte plus de 16.000 ha de bancs de sable et de mangroves, idéales pour les activités de plein air en groupe. La mangrove de 1.800 ha est un lieu touristique populaire avec un écosystème riche.

La directrice de l’Agence de voyage Nam Phuong, Nguyên Thi Phuong, a dit que les touristes du Nord sont très intéressés par le tourisme local. La qualité d'expériences ici est très appréciée, en grande partie en raison des caractéristiques naturelles de la région.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, les autorités locales, ainsi que les départements concernés, ont intensifié leurs efforts pour promouvoir le tourisme, améliorer la qualité des produits et préserver l'environnement. Ils ont également investi dans des infrastructures essentielles pour répondre aux besoins des touristes.

Tran Van Duong, chef de la division de la culture et de l'information du district de Cu Lao Dung a souligné : ‘’Nous travaillons avec le département de la culture pour aider les résidents locaux à développer le tourisme communautaire, qui implique actuellement près de 20 ménages. Des projets sont en cours pour explorer le potentiel touristique de la région.’’

Selon le plan de développement de la province pour 2021-2030, avec vision à l'horizon 2050, il y aura quatre zones de développement socio-économique, à savoir les régions côtières, fluviales, intérieures et Cù Lao Dung. La région de Cù Lao Dung est réservée au tourisme et au développement urbain, dans le but d'en faire une destination touristique clé et un lieu de vie agréable pour les habitants locaux et les visiteurs.

VNA/CVN