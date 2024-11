Tây Ninh aide le Cambodge à éteindre l'incendie d'un casino à Tbong Khmum

>> Le Cambodge continue de soutenir les victimes des récentes catastrophes naturelles au Vietnam

>> Le Vietnam poursuivra ses consultations avec le Laos et le Cambodge pour promouvoir une coopération approfondie et substantielle

Le 3 novembre, vers 8 heures du matin, un incendie s'est déclaré au premier et au septième étage d'un casino dans le district de Ponhea Krek, province de Tbong Khmum au Cambodge.

Les pompiers cambodgiens ont envoyé trois camions de pompiers sur place, mais n'ont pas réussi à éteindre le feu et ont demandé l'aide de la province frontalière de Tây Ninh.

La police de Tây Ninh a envoyé 15 policiers et trois camions de pompiers à travers la frontière cambodgienne.

Sur place, trois pièces de l'appartement étaient en feu, et le feu couvrait environ 80 m². De la fumée et des gaz toxiques s'étaient propagés jusqu'aux quatrième, cinquième et sixième étages.

Les pompiers de Tây Ninh ont réussi à secourir quatre personnes blessées qui étaient coincées aux cinquième et sixième étages. L'incendie a été éteint vers 13h30.

Selon les premières investigations, un problème électrique dans l'une des chambres serait à l'origine de l'incendie, et d'autres recherches sont en cours.

VNA/CVN