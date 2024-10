Le PM Pham Minh Chinh à la tête du Comité central de pilotage chargé d’éradiquer l'habitat précaire

>> Quang Ngai : de nombreux efforts pour donner un toit aux plus démunis

>> Lâm Dông soutient la construction et la réparation de 1.813 maisons

>> Plus de 500 ménages pauvres et quasi-pauvres à Thai Nguyên éligibles à une aide

Ses adjoints sont le président du Comité central (CC) du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) Dô Van Chiên, le vice-Premier ministre permanent Nguyên Hoà Binh et le ministre du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales Dào Ngoc Dung.

Photo : VNA/CVN

Selon cette décision, il s’agit d’une organisation de coordination interdisciplinaire, dont la fonction est d'aider le Premier ministre à diriger et à coordonner la résolution de tâches interdisciplinaires importantes liées à la mise en œuvre de l'élimination des habitations précaires à l'échelle nationale.

Ledit Comité a les tâches et pouvoirs suivants : donner des conseils et proposer des plans, des solutions et des méthodes spécifiques et efficaces pour atteindre l'objectif d'éradiquer les maisons vétustes au 31 décembre 2025 à l'échelle nationale ; ordonner aux ministères, agences et localités concernés de se coordonner étroitement et de se concentrer sur la résolution rapide des difficultés et des obstacles au cours du processus de mise en œuvre.

Le ministère du Travail, des Invalides et des Affaires sociales est l'organisme permanent dudit Comité.

Il se dissoudra automatiquement après avoir accompli ses tâches.

VNA/CVN