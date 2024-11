Formation de ressources humaines qualifiées pour Hô Chi Minh-Ville

L'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Département de l'information et de la communication de Hô Chi Minh-Ville ont organisé le 4 novembre dans cette métropole du Sud une conférence internationale intitulée "Formation des ressources humaines de haute qualité au service du développement de la ville intelligente de Hô Chi Minh-Ville : expertise, partenariats, approches opérationnelles".

>> HCM-Ville coopère avec des partenaires américains dans le développement de villes intelligentes

>> Le Sommet Vietnam - Asie sur les villes intelligentes

>> Vietnam - R. de Corée : coopération dans la construction de villes intelligentes

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a souligné les réalisations exceptionnelles de la ville en matière de développement économique, notamment dans les secteurs de l'industrie et des technologies de l'information.

Hô Chi Minh-Ville s'efforce de devenir d'ici 2030 une ville intelligente, moderne, dynamique et créative avec une bonne qualité de vie, dotée de services et d'industries modernes, ainsi qu'un leader de l'économie et de la société numériques, en mesure de se transformer dans un centre économique, financier, commercial, culturel, éducatif, scientifique et technologique et d'intégration internationale profonde et large, a-t-il précisé.

Pour atteindre cet objectif, a-t-il déclaré, la ville a besoin de nouvelles ressources en main-d'œuvre, notamment de travailleurs et de technologies numériques, ainsi que de la formation de nouveaux facteurs de production, notamment les données numériques et l'innovation numérique en tant que nouveaux moteurs."

En ce sens, il a exprimé l'espoir que l'AUF et d'autres organisations internationales accompagneront la ville pour ouvrir de nouvelles opportunités de coopération et déployer des projets technologiques de pointe dans les secteurs de la santé, de l'éducation, des transports, de l'urbanisation et de l'environnement, dans l'intérêt de créer de nouvelles valeurs pour la communauté.

À son tour, Lam Dinh Thang, directeur du Département municipal de l'information et de la communication, a souligné que Hô Chi Minh-Ville s'engage à promouvoir des solutions spécifiques pour le développement de l'économie numérique, afin qu'elle puisse contribuer à hauteur de 25% au Produit intérieur brut régional (GRDP) en 2025 et 40% en 2030.

Il a notamment souligné que Hô Chi Minh-Ville vise à stimuler la transformation numérique en phase avec la transition verte, accordant ainsi une attention particulière au développement de ressources humaines de qualité, à la formation d'un réseau d'experts en nouvelles technologies, ainsi qu'à améliorer les capacités numériques des fonctionnaires.

Slim Khalbous, recteur de l'AUF, a déclaré que des ressources combinées sont nécessaires de la part de nombreuses parties, notamment du gouvernement, des universités, des entreprises et des partenaires internationaux, pour résoudre ce problème.

Il a ainsi souligné que l'évaluation des experts de l'AUF dans le rapport de consultation sur l'orientation de la formation des ressources humaines pour la ville intelligente montre qu'il existe un grand potentiel dans le développement de programmes et de projets de coopération entre la communauté scientifique francophone.

VNA/CVN