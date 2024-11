Le Vietnam veut produire des médicaments innovants

Selon l'évaluation de l'Administration pharmaceutique (ministère de la Santé), dans le pays, les médicaments innovants ne représentent qu'environ 3% en quantité, mais représentent en réalité 22% en valeur et sont principalement des médicaments importés. Seuls quelques médicaments ont fait l’objet de recherches et ont été produits dans le pays ou ont initialement fait l’objet d’un transfert de technologie de production.

La raison principale est que les installations de production pharmaceutique nationales sont principalement constituées de PME, qui ne se sont pas concentrées sur l'investissement dans la recherche, la production et le transfert des médicaments ci-dessus en raison du besoin de ressources importantes, de finances, de temps et de ressources humaines de haute qualité. L’investissement dans la recherche et le développement reste également très modeste

Le directeur de l'Administration pharmaceutique, Vu Tuân Cuong, a déclaré que : "Dans le passé, nous avons encouragé à produire de médicaments génériques et assuré ainsi les médicaments essentiels. Par conséquent, les entreprises ne se sont pas concentrées sur la recherche sur la production de nouveaux médicaments, des médicaments spécialisés et des médicaments innovants".

Selon de l'Administration pharmaceutique, les médicaments nationaux représentent actuellement 70% de la quantité utilisée et seulement environ 45 à 50% en valeur. Le projet de Loi révisée sur la pharmacie propose des réglementations visant à encourager la production de médicaments innovants et de médicaments sous des formes posologiques de haute technologie, au lieu de la production de médicaments génériques sur lesquels l'accent a été mis ces derniers temps.

Toujours selon l'Administration pharmaceutique, le Vietnam compte 230 usines répondant aux normes GMP-OMS, dont près de 20 usines répondant aux normes GMP-UE. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) classe l'industrie pharmaceutique vietnamienne au niveau 3, capable de produire des médicaments génériques et d'être partiellement autonome en matière de médicaments. En 2023-2024, la taille du marché pharmaceutique du Vietnam atteint 6,5 à 7 milliards d'USD, dont 3,5 milliards d'USD d’importations. Les exportations pharmaceutiques sont encore modestes, atteignant un peu plus de 200 millions d'USD. Environ 90% des matières premières pharmaceutiques doivent être importées.

Actuellement, le Vietnam vise à ce que l'industrie pharmaceutique atteigne le niveau 4, le niveau où l'industrie pharmaceutique peut produire des médicaments innovants, avec des politiques spécifiques en matière de science et de technologie, avec des priorités accordées aux entreprises qui développent des médicaments de haute technologie, des médicaments innovants, l'objectif étant que les exportations de médicaments atteignent un milliard de dollars d'ici 2030.

