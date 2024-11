Ninh Thuân sollicite un financement de la BM pour un projet d'hygiène environnementale

La province de Ninh Thuân, située dans le Centre-Sud du pays, a proposé à la Banque mondiale (BM) de financer un projet visant à améliorer l'hygiène environnementale et à s'adapter au changement climatique dans les zones urbaines locales.

Photo : VNA/CVN

Le Comité populaire provincial a tenu une séance de travail sur cette question avec une délégation de la BM dirigée par Elif Ayhan, responsable du programme de développement durable au bureau de la BM au Vietnam, dans la ville de Phan Rang - Thap Cham, le 2 novembre.

Selon la proposition de Ninh Thuân, le projet se divisera en quatre composantes : infrastructures d'hygiène, connexion urbaine, réinstallation et nettoyage des sites, ainsi que soutien technique et réforme institutionnelle.

Le financement de ce projet est estimé à plus de 3.000 milliards de dôngs (118,5 millions d'USD), dont environ 2.150 milliards de dôngs proviennent de prêts d'aide publique au développement (APD) et plus de 1.000 milliards de dôngs en capital propre.

Le projet vise à construire des infrastructures vertes, à protéger l'environnement naturel, à remédier aux zones inondables dans les zones centrales, à construire des lacs d'équilibrage, à améliorer la capacité de collecte et de traitement des eaux usées, et à rehausser les conditions d'hygiène dans les écoles et les parcs industriels.

Le président du Comité populaire provincial, Trân Quôc Nam, a déclaré qu'au fur et à mesure que le sous-projet de Phan Rang - Thap Cham du projet sur l'environnement durable dans les villes côtières est mis en œuvre conformément aux engagements pris envers le sponsor, Ninh Thuân espère que la BM continuera à fournir un financement pour le projet d'amélioration de l'hygiène environnementale et d'adaptation au changement climatique dans les zones urbaines.

Il a noté que si la BM acceptait d'accorder un prêt, la province s'engagerait à résoudre en profondeur les problèmes en suspens du projet d'environnement durable, comme recommandé par la banque. En particulier, elle mettrait en œuvre le nouveau projet et rembourserait la dette dans les délais.

Elif Ayhan a indiqué que la délégation soumettrait la proposition aux dirigeants de la BM, notant que Ninh Thuân devrait assurer l'harmonie entre les deux parties pour garantir le succès du projet, qui vise à améliorer l'hygiène environnementale et la qualité de vie des citoyens.

La BM est prête à mobiliser des experts pour aider la province à peaufiner la proposition et à mettre en œuvre ce projet, a-t-elle ajouté.

VNA/CVN