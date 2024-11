Le PM exhorte à développer l’éducation et la formation au service de l'ère d’ascension nationale

>> Le Vietnam accueille 22.000 étudiants internationaux en 2023-2024

>> Éducation à la finance : la "Journée mondiale de l’épargne", une idée centenaire

>> Hô Chi Minh-Ville s'associe à Google for Education pour la transformation numérique

Photo : VNA/CVN

Au menu des discussions : le projet de programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la conclusion du Bureau politique visant à poursuivre la mise en œuvre de la Résolution N°29 du 4 novembre 2013 du Comité central du Parti, 11e exercice, sur l'innovation fondamentale et globale de l'éducation et de la formation, répondant aux exigences de l'industrialisation et de la modernisation dans les conditions d'une économie de marché à orientation socialiste et de l’intégration internationale.

Le Premier ministre Phạm Minh Chính a rappelé que le Parti et l’État accordaient toujours une grande importance à l’éducation et à la formation, les plaçant toujours au premier rang des politiques nationales.

En affirmant le rôle central de l'être humain - à la fois acteur, objectif, moteur et ressource du développement -, le Premier ministre a souligné que l’égalité sociale et le progrès ne doivent pas être sacrifiés au profit d’une simple croissance économique, notamment en matière d'éducation et de formation. Il a également insisté sur l’importance de tirer parti du temps, des ressources intellectuelles, des aspirations et de la capacité d’intégration pour amener le système éducatif au niveau des pays développés le plus rapidement possible, avec indépendance, résilience et confiance nationale.

Le Premier ministre a mis en avant plusieurs points d’attention, notamment la révision de la planification du réseau éducatif, la qualité du corps enseignant, en particulier pour l'enseignement préscolaire et primaire, la formation de ressources humaines qualifiées dans les nouveaux secteurs économiques ainsi que les investissements dans l'éducation. Il a également proposé de faire progressivement de l’anglais une deuxième langue et d’élargir l’enseignement d’autres langues étrangères selon les exigences professionnelles.

Mécanismes et politiques

Photo : VNA/CVN

Soulignant que les ressources proviennent de la pensée, que la motivation provient de l'innovation et que la force provient du peuple, le Premier ministre a demandé la mise en place de mécanismes et de politiques visant à attirer des ressources humaines dans le domaine de l'éducation et de la formation.

Le Premier ministre a chargé le ministère de l’Éducation et de la Formation de prendre l’initiative d'élaborer un "Projet de mécanismes et de politiques de percée pour attirer des experts, des scientifiques étrangers et des Vietnamiens de l’étranger afin qu’ils enseignent, mènent des recherches et travaillent dans les établissements d'enseignement vietnamiens".

Il a également insisté sur la création d'écoles vietnamiennes à l’étranger, qui devront garantir non seulement l'enseignement académique, mais aussi l’apprentissage de l'histoire, de la culture et de la langue vietnamienne.

Enfin, il a précisé que la construction d’une société apprenante et de l’apprentissage tout au long de la vie doit être soutenue par des mécanismes et des politiques favorisant l’égalité d’accès pour tous, afin d’instaurer une culture de l’apprentissage continu.

VNA/CVN