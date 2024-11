La BM aide un projet environnemental de près de 98 millions d'USD à Ninh Thuân

Photo : CTV/CVN

Le projet, d'un investissement de 97,9 millions d'USD, vise à améliorer les conditions d'assainissement de l'environnement, la santé et la qualité de vie des habitants locaux, les conditions de circulation dans le centre-ville et à développer les infrastructures de drainage dans la ville de Phan Rang-Thap Chàm. Il vise également à améliorer la capacité de drainage des eaux pluviales, à réduire le nombre de zones inondées, à améliorer les paysages urbains et à sensibiliser le public à la protection de l'environnement.

Le projet a été mis en œuvre dans 16 communes et quartiers de la ville de Phan Rang-Thap Cham depuis 2016.

Plus précisément, le projet a achevé la zone de réinstallation de Phan Dang Luu d'une superficie de 5,63 ha ; 16,2 km de digues et de canaux nouvellement construits et rénovés ; 82,5 km de systèmes de drainage et d'eaux usées ; plus de 20 km de routes urbaines, de routes sur canaux, de routes internes dans la zone du lac central et du lac Dông Hai ; sept écoles et toilettes publiques ; l'amélioration de la capacité de la station d'épuration des eaux usées de la ville de 5.000 m3 par jour à 7.500 m3 ; et la construction de deux lacs régulateurs.

Photo : CTV/CVN

Elif Ayhan, responsable du programme de développement durable au bureau de la Banque mondiale à Hanoï, a déclaré que l'impact du projet avait largement dépassé les attentes initiales de la Banque mondiale. Le projet a atteint son objectif d'améliorer les conditions de vie de 69.000 personnes au lieu de 44.900 personnes comme prévu auparavant. La mise en œuvre de systèmes d'exploitation durables, notamment le développement de tarifs pour les eaux usées, permettra de garantir que les avantages du projet seront maintenus pour de nombreuses générations futures.

Trân Quôc Nam, président du Comité populaire provincial de Ninh Thuân, a salué les résultats obtenus par le projet malgré de nombreuses difficultés dans le processus de mise en œuvre, notamment le déblaiement de vastes zones.

VNA/CVN