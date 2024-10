Cà Mau mobilise toutes ses ressources pour l’éradication de l'habitat précaire

La province de Cà Mau (Sud) s'est fixé comme objectif d'achever, d'ici le 2 septembre 2025, la construction ou la réparation de 3.995 maisons temporaires et délabrées pour les ménages et les personnes ayant rendu des services méritoires à la Révolution, les ménages pauvres, les ménages quasi pauvres et les ménages issus de minorités ethniques.