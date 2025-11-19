Hô Chi Minh-Ville lance une vague de projets d’infrastructures majeurs dès 2026

Hô Chi Minh-Ville accélère actuellement les procédures administratives afin de préparer la mise en chantier, dès 2026, d'une série de projets d'infrastructures totalisant plusieurs milliers de milliards de dôngs.

Récemment, le Comité populaire municipal a approuvé le plan de déploiement détaillé pour la mise à niveau et l'élargissement de tronçons de quatre axes routiers stratégiques situés aux portes de la ville, comprenant la Nationale N°1, la Nationale N°22, la Nationale N°13 et l'axe Nord-Sud.

Ces projets, dont la mise en chantier est programmée pour 2026 avec une finalisation attendue en 2028, visent à transformer ces artères vitales en portant leur capacité de quatre voies actuelles à 10 ou 12 voies, contribuant ainsi à lever les goulots d'étranglement en termes de connectivité régionale et à réduire les embouteillages aux entrées de la ville.

L'enveloppe globale pour ces quatre projets, réalisés sous forme de BOT (Build, Operate and Transfer, ou Construire, Exploiter et Transférer), s'élève à plus de 57.000 milliards de dôngs (2,16 milliards de dollars). La municipalité contribueront à hauteur de 47 à 50% du total, principalement pour la libération des terrains, tandis que le reste sera mobilisé par des investisseurs via des partenariats public-privé (PPP).

Au-delà des axes routiers, l'année 2026 marquera le coup d'envoi de chantiers d'ouvrages emblématiques pour devenir les nouveaux symboles d'une cité moderne.

Parmi ces infrastructures figure le projet du pont Binh Tien, estimé à plus de 6.200 milliards de dôngs, qui devrait être mis en chantier au premier trimestre 2026, pour soulager la pression sur les ponts reliant le centre-ville à la région Sud. Parallèlement, le pont de Cân Gio, d'une longueur de 7,3 km et d'un montant d'investissement de plus de 11.000 milliards de dôngs, incarnera l'aspiration de la ville à s'ouvrir sur la mer. Une fois achevé en 2028, il remplacera le bac de Binh Khanh et ouvrira la voie à un développement spectaculaire de la zone urbaine et touristique côtière.

Parallèlement, la municipalité lancera la construction du périphérique n°4, un corridor logistique vital de 207 km, d’un investissement de 120.000 milliards de dôngs. Lancé en 2026, ce projet clé du réseau de transport de la région Sud-Est qui, à son achèvement en 2028, facilitera la connectivité interrégionale et créera un nouveau corridor logistique industriel pour tout le Sud du pays.

Le lancement de projets d'envergure illustre la ferme détermination de Hô Chi Minh-Ville à prioriser les infrastructures pour accélérer le développement d'une "super-métropole", conformément aux objectifs fixés par la résolution de l’organisation du Parti de la ville pour le mandat 2025-2030.

VNA/CVN