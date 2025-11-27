Vietnam - Chine

Connexion des infrastructures de transport entre le Vietnam et la région du Guangxi

Le 26 novembre, au siège du ministère de la Construction, le ministre Trân Hông Minh, a travaillé avec le président de la Région autonome Zhuang du Guangxi (Chine), Wei Tao.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que, depuis 2013, les deux pays négociaient et achevaient la construction du pont routier Ta Lung 2 dans la province de Cao Bang et du pont Bac Luân 2 dans la province de Quang Ninh. À ce jour, 19 lignes de transport de marchandises et 23 lignes de transport de passagers par voie terrestre traversent cinq paires de postes-frontières reliant le Vietnam au Guangxi, ou passant par cette région vers d'autres localités chinoises.

Depuis le 25 mai 2025, les chemins de fer des deux pays reprennent l’exploitation des trains internationaux de passagers via la gare frontalière de Dông Dang. Le volume de marchandises transportées par voie ferroviaire à travers le poste-frontière international Dông Dang – Pingxiang a atteint 394.000 tonnes en 2024, et 698.400 tonnes au cours des dix premiers mois de 2025.

"Ces chiffres confirment le rôle du Guangxi en tant que porte d’entrée de tout premier plan pour le transport du Vietnam vers la Chine", a souligné le ministre vietnamien.

Du côté chinois, le président de la Région autonome Zhuang du Guangxi, Wei Tao, a estimé que ces dernières années, la coopération en matière de connexion des infrastructures de transport entre le Vietnam et le Guangxi avait obtenu de nombreux résultats remarquables.

S’agissant du chemin de fer, la ligne de trains internationaux Vietnam - Chine a été rétablie et fonctionne de manière stable. Pour les autoroutes, sept postes-frontières sur 11 sont désormais reliés au réseau autoroutier.

Par ailleurs, le port du golfe de Beibu du Guangxi a ouvert 34 lignes de transport de conteneurs reliant cinq ports vietnamiens. Depuis la ville de Nanning, des vols ont été mis en place vers Hô Chi Minh-Ville et Hai Phong. Dans un avenir proche, la reprise des liaisons aériennes entre Nanning et Hanoï est envisagée.

Wei Tao a également formulé plusieurs propositions, souhaitant recevoir le soutien et l’attention du ministère vietnamien de la Construction dans les temps à venir comme la construction de la ligne ferroviaire à écartement standard reliant Dông Dang à Hanoï ; la mise en œuvre synchronisée des projets liés à la ligne ferroviaire Mong Cai - Ha Long - Hai Phong ; accélération de la construction des autoroutes Tra Linh – Dông Dang et du tronçon Chi Lang - poste-frontière de Huu Nghi, tout en étudiant l’aménagement de nouvelles autoroutes reliant le Guangxi.

Il a également souligné l’importance de renforcer la coopération dans les domaines de l’exploitation portuaire, du développement des lignes de transport et de la logistique, ainsi que la promotion de l’intégration entre transport fluvial intérieur et transport maritime.

La Région autonome Zhuang du Guangxi souhaite que le Vietnam continue de soutenir la création du Laboratoire conjoint Chine - Vietnam (signé entre le Groupe d’Investissement port du golfe de Beibu - Guangxi et l’Université de Construction de Hanoï), dédié aux technologies intelligentes de prévention des catastrophes dans les transports, ainsi qu’à la maintenance et à l’exploitation des infrastructures.

Lignes ferroviaires à écartement standard

S’agissant des propositions du Guangxi, Trân Hông Minh a indiqué que le gouvernement chinois soutenait actuellement le Vietnam dans l’élaboration du Schéma directeur des lignes ferroviaires à écartement standard Dông Dang - Hanoï et Mong Cai - Ha Long - Hai Phong. En parallèle, le Vietnam réalise le rapport d’étude de faisabilité préliminaire pour ces deux lignes, en vue d’une soumission à l’Assemblée nationale pour approbation, avec l’objectif de démarrer les travaux avant 2030.

Photo : VNA/CVN

Concernant les projets autoroutiers Tra Linh - Dông Dang et Chi Lang - poste-frontière de Huu Nghi, le ministre a souligné leur importance stratégique, non seulement pour le Vietnam, mais aussi pour le renforcement de la connectivité transfrontalière Vietnam - Guangxi, facilitant la circulation des marchandises, les échanges commerciaux, le tourisme et la coopération économique.

Le ministre vietnamien a également salué le rôle du port du golfe de Beibu, l’un des plus grands ports de transbordement internationaux de Chine, doté d’un réseau reliant plus de 200 ports dans le monde.

Toutefois, l’exportation de produits agricoles par le poste-frontière de Dông Dang demeure entravée par l’absence de station de quarantaine à la gare de Pingxiang. Le Vietnam donc propose que le Guangxi recommande aux autorités chinoises d’investir rapidement dans une station de quarantaine à ce site afin de faciliter les échanges.

Concernant l’établissement d’un laboratoire conjoint Chine - Vietnam, le ministre Trân Hông Minh a salué la coopération entre le Groupe d’Investissement du golfe de Beibu - Guangxi et l’Université de Construction de Hanoï. Il s’agit d’un domaine stratégique, conforme aux priorités du Vietnam en matière de transition numérique, de développement d’infrastructures durables et de renforcement des capacités scientifiques et technologiques.

Lors de la réunion, les dirigeants des deux parties ont assisté à la signature d’un document de coopération entre la Compagnie générale de navigation maritime du Vietnam et le Groupe portuaire du golfe de Beibu (Guangxi, Chine).

VNA/CVN