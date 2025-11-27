Forum économique d'automne 2025

Le Vietnam pourrait devenir un pôle logistique majeur en Asie

Dans un contexte de fortes fluctuations du commerce mondial et de restructuration de la chaîne d'approvisionnement mondiale vers des modèles "verts et intelligents", le Vietnam dispose d'une bonne opportunité de s'imposer comme un pôle logistique majeur en Asie. Cependant, pour y parvenir, le pays doit se préparer efficacement en termes d'infrastructures, d'institutions et de double transformation (numérique et écologique).

>> Le Vietnam déploie une stratégie logistique ambitieuseorientée vers les chaînes d’approvisionnement mondiales

>> Le Vietnam pour une coopération fondée sur intérêts harmonisés et risques partagés

>> Logistique et distribution : coopération numérique Vietnam - République de Corée

C'est l'avis des experts lors de la session de débat sur le thème “Logistique et ports intelligents avec l'objectif de la double transformation”, organisée dans le cadre du 1er Forum économique d'automne 2025, tenu à Hô Chi Minh-Ville du 25 au 27 novembre. Placé sous le thème “Transformation écologique à l'ère du numérique”, le Forum a attiré environ 1.500 délégués vietnamiens et internationaux.

Croissance rapide, mais de nombreux obstacles

Selon l'analyse présentée lors de la session de débat sur le thème “Logistique et ports intelligents avec l'objectif de la double transformation”, le secteur logistique du Vietnam a connu un développement très rapide et contribue à hauteur de 4 à 5% au PIB. Le secteur connaît actuellement une croissance annuelle d'environ 14 à 16%, pour un marché estimé entre 70 et 80 milliards de dollars.

Selon l'Indice de développement de la logistique (IDL), le Vietnam se classe actuellement 43e sur 139 pays et 5e au sein de l'ASEAN. D'ici 2030, le secteur de la logistique et de la livraison au Vietnam devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 6,7%. Cependant, les coûts logistiques restent parmi les plus élevés de la région, principalement en raison du manque d'infrastructures de connexion synchronisées, de la congestion persistante sur les principaux axes de transport et des retards de coordination entre les organismes gestionnaires.

Dang Minh Phuong, présidente de l'Association de la logistique et des ports maritimes de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que malgré l'expansion de la planification des infrastructures, de nombreux projets sont mis en œuvre lentement, ce qui réduit l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement.

Elle a souligné que si le Vietnam souhaite rivaliser avec d'autres pays performants en logistique, tels que Singapour ou Shanghai (Chine), il doit investir rapidement dans des infrastructures de classe mondiale, notamment des pôles portuaires en eau profonde et des réseaux de connexion multimodaux.

D'un point de vue commercial, Benoît de Quillacq, directeur général de la sarl de MSC Vietnam, a souligné que le Vietnam possède un fort potentiel pour développer des ports maritimes écologiques et intelligents. Cependant, pour attirer régulièrement de grands navires, il est indispensable d'améliorer la connectivité intérieure en amont.

Il a précisé que le temps de transit des marchandises entre le port de Cai Mep - Thi Vai et Hô Chi Minh-Ville est parfois aussi long qu'entre Singapour et le Vietnam, une limitation qu'il convient de résoudre d'urgence.

Benjamin Lim, directeur principal du Groupe d’YCH, a également indiqué que le Vietnam réunit les conditions nécessaires à la création de super-ports multimodaux. Cependant, pour un fonctionnement optimal, un système de formation des ressources humaines moderne et systématique est indispensable. Les modèles de formation logistique actuels manquent encore de pratique et ne sont pas conformes aux normes internationales.

Transformation écologique et numérique

Les experts internationaux présents au forum ont insisté sur le fait que la logistique ne peut être compétitive qu'en s'appuyant sur deux piliers: une numérisation complète et une véritable transition écologique.

Le Professeur Thomas Sim, président de la Fédération internationale des associations de transitaires (FIATA), a souligné que les économies logistiques les plus performantes reposent sur des "écosystèmes portuaires intelligents et intégrés", reliant de manière synchronisée les lignes maritimes, les entrepôts, les douanes et le transport terrestre.

Il a également affirmé que les pays qui accélèrent leur transition écologique attireront fortement les investissements internationaux. Selon Thomas Sim, le Vietnam bénéficie d'un avantage certain grâce à son engagement en faveur de la construction de ports verts, de la réduction des émissions et de la numérisation de sa chaîne d'approvisionnement.

De nombreux experts recommandent au Vietnam de promouvoir la mise en œuvre du système de communautés portuaires (PCS), de développer des corridors de transport écologiques, d'investir dans l'électrification des infrastructures et de renforcer les partenariats public-privé (PPP) afin de lever les obstacles liés aux capitaux, aux technologies et aux ressources humaines.

Dang Minh Phuong a insisté sur le fait que la tendance à la logistique verte et à la numérisation s'inscrit pleinement dans la politique vietnamienne. Le Vietnam a l'opportunité de se démarquer en appliquant les technologies des ports intelligents et les infrastructures vertes pour renforcer sa compétitivité. Ces perspectives témoignent de la croissance rapide du Vietnam sur la scène commerciale mondiale et de sa volonté d'accéder à un niveau de développement supérieur.

Hô Chi Minh-Ville joue un rôle central dans les projets stratégiques, constitue le moteur économique du pays et sa principale porte d'entrée pour les importations et les exportations. Elle est considérée comme le centre névralgique du réseau logistique du pays. Face aux nouvelles pressions exercées par la mondialisation des chaînes d'approvisionnement, la ville doit accélérer sa double transformation afin de réduire ses émissions et d'optimiser ses coûts.

Lors de la session, le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Bùi Xuân Cuong, a souligné que la transformation numérique et la transition écologique dans le secteur de la logistique "ne sont plus des options, mais des impératifs pour améliorer la compétitivité nationale". Il a indiqué que Hô Chi Minh-Ville développe un écosystème logistique moderne, articulé autour des pôles portuaires de Cat Lai, Cai Mep - Thi Vai, Hiêp Phuoc et, plus particulièrement, du port de transit international de Cân Gio, un projet d'envergure internationale pour la stratégie économique maritime.

M. Cuong a également précisé que Hô Chi Minh-Ville déploie simultanément l'intelligence artificielle et le Big Data dans la coordination logistique, en réduisant ses émissions conformément aux normes des ports verts et en encourageant la coopération régionale et les partenariats public-privé (PPP) pour créer des centres logistiques interrégionaux.

Selon lui, les initiatives et projets présentés lors du forum jetteront les bases de nouveaux modèles de coopération, faisant du Vietnam et de Hô Chi Minh-Ville des centres logistiques régionaux écologiques, intelligents et connectés.

Nécessités des solutions synchrones

Les experts s'accordent généralement à dire que, grâce à ses atouts géopolitiques, son importante base de production, son système portuaire en eau profonde en pleine expansion et sa ferme volonté de décentraliser les pouvoirs publics - notamment grâce au rôle pionnier d'Hô Chi Minh-Ville -, le Vietnam dispose d'une formidable opportunité de réaliser une percée et d'affirmer progressivement sa position de centre logistique vert et intelligent en Asie dans un avenir proche. Toutefois, pour atteindre cet objectif, le Vietnam doit déployer des efforts considérables pour mettre en œuvre plusieurs solutions, telles que : l'investissement dans des infrastructures logistiques modernes et une connectivité multimodale ; l'accélération de la transformation numérique de l'ensemble du secteur ; la promotion d'une logistique verte et de ports verts ; le perfectionnement des institutions et la réforme des procédures ; le développement de ressources humaines hautement qualifiées dans le domaine de la logistique.

Texte et photos : Tân Dat/CVN