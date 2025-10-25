Le thé vietnamien, entre tradition et modernité, séduit à la première Foire d'automne 2025

Le thé vietnamien s'engage dans une nouvelle voie, celle mêlant la créativité, l'identité et l'intégration, comme en témoigne à la première Foire d'automne 2025. Cet événement national de promotion du commerce se déroule du 25 octobre au 4 novembre au Centre d'expositions du Vietnam (VEC), à Hanoï.

Photo : BCT/CVN

Placée sous le thème "Connecter les hommes à la production et au commerce", la foire réunit quelque 3.000 stands d'entreprises nationales et devrait accueillir plus de 40 délégations internationales, ainsi que des millions de visiteurs.

Vu Ba Phu, directeur de l'Agence de la promotion commerciale (ministère de l'Industrie et du Commerce), souligne l'ampleur inédite de ce rendez-vous. Selon lui, il s'agit du plus grand événement commercial jamais organisé, où les produits vietnamiens ne sont pas seulement présentés et promus, mais aussi “racontés” à travers des expériences culturelles, technologiques et humaines.

Au sein de l'espace "Automne du Vietnam - Couleurs et saveurs d'automne", un pavillon orchestré par le ministère de l'Industrie et du Commerce en collaboration avec 34 villes et provinces, l'industrie du thé vietnamien s'impose comme un pôle d'attraction majeur. Ce pavillon illustre une approche novatrice dans la promotion des produits agricoles, transformant l'espace dédié au thé en une "scène vivante" où le patrimoine rencontre le commerce moderne, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives à l'expansion du thé vietnamien sur la scène mondiale des exportations.

Photo : BCT/CVN

Dans le pavillon de la province de Lào Cai, entreprises et visiteurs sont captivés par une reconstitution immersive d'un espace de dégustation de thé, harmonieusement combinée à l'imagerie des théiers centenaires et à la richesse de la vie culturelle locale.

Dang Thai Son, directeur commercial de la Société de tourisme Qfarm - succursale de Suôi Giàng, affirme que sa société vise à promouvoir activement la marque de thé Shan Tuyêt Suôi Giàng, à développer des partenariats commerciaux, à rechercher des distributeurs nationaux et à ouvrir la voie à l'exportation officielle. La première Foire d'automne 2025 est une opportunité unique pour les entreprises de rencontrer directement les consommateurs, de générer un effet de rayonnement et d'attirer les visiteurs vers nos régions productrices de thé.

Au-delà des produits traditionnels, la société Thanh Son et la coopérative Tây Côn Linh (province de Tuyên Quang) explorent de nouvelles avenues prometteuses en proposant une gamme de cosmétiques extraits du thé Shan Tuyêt. Pham Thi Minh Hai, directrice adjointe de la société Thanh Son et directrice de la coopérative Tay Côn Linh, explique que société exploite les matières premières naturelles de la chaîne de montagnes Tây Côn Linh, combinant l'expérience traditionnelle avec la technologie moderne pour créer des produits de haute valeur, répondant ainsi à la tendance de la consommation durable.

Photo : BCT/CVN

L'espace d'exposition de la coopérative de thé Nui Hông (province de Thai Nguyên) invite les visiteurs à découvrir une diversité de thés de spécialité, élaborés selon un processus respectueux de l'environnement et préservant leur saveur naturelle. Le point d'orgue du stand réside dans l'alliance de la culture et de la créativité : bonbons aux cacahuètes et thé vert, gâteaux au thé, ou encore des plats culinaires préparés à partir de thé, offrent aux visiteurs une expérience gustative inédite tout en promouvant la culture gastronomique de Thai Nguyên.

Avec la participation de centaines d'entreprises, de coopératives et de marques de thé venues de toutes les régions du pays, l'événement de cette année contribue non seulement à rehausser l'image des produits agricoles vietnamiens, mais ouvre également la voie au thé vietnamien pour qu'il s'affirme avec une position plus solide sur le marché mondial, tel un symbole du "patrimoine vert" à l'ère du développement économique durable.

VNA/CVN