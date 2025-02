Les États-Unis font le plein de thé vert vietnamien

En 2024, le Vietnam était le 7 e plus grand fournisseur de thé vert des États-Unis, atteignant 728 tonnes, d’une valeur de 1,8 million de dollars, soit une hausse de 70,1% en volume et de 32,4% en valeur.

>> Le Vietnam et les États-Unis parviennent à un accord sur le différend antidumping

>> Le commerce vietnamo-américain frôle les 11 milliards d'USD en janvier

>> Le Vietnam dispose encore d’opportunités d’exportation de l’acier et de l’aluminium aux États-Unis

Photo : VNA/CVN

Selon les statistiques du Département général des douanes, les exportations de thé en janvier 2025 ont atteint 9.700 tonnes ayant une valeur de 16,4 millions de dollars, soit une baisse de 21,6% en volume et de 21,5% en valeur par rapport à janvier 2024.

Le prix moyen à l’exportation du thé en janvier 2025 a atteint 1.693,7 dollars/tonne, soit une hausse de 0,2 % en glissement annuel. Les exportations de thé ont chuté de manière significative en janvier 2025 en raison des vacances du Nouvel An lunaire au cours de la dernière semaine de janvier 2025, provoquant des perturbations dans les exportations de marchandises.

En janvier 2025, le Pakistan est resté le plus grand marché d’exportation du thé vietnamien, représentant 35,1% du volume total et 38,7% de la valeur totale des exportations de thé du pays. Les exportations vers le Pakistan en janvier 2025 ont atteint 3.400 tonnes, d’une valeur de 6,4 millions de dollars, soit une baisse de 24,8.% en volume et de 30,3% en valeur par rapport à janvier 2024.

Les exportations de thé vers le marché russe ont enregistré une forte croissance en janvier 2025, atteignant 632 tonnes, pour une valeur de 1,2 million de dollars, soit une hausse de 19,2% en volume et de 48,5% en valeur. Le marché de Taïwan (Chine) s’est classé 3e, avec 713 tonnes, pour une valeur de 1,16 million de dollars, soit une baisse de 23,2 % en volume et de 15,3% en valeur.

Selon les statistiques de la Commission du commerce international des États-Unis, les importations de thé du marché américain en 2024 ont atteint 125.000 tonnes, d’une valeur de 556,6 millions de dollars, soit une hausse de 19,2% en volume et de 12,2% en valeur par rapport à 2023. Le prix moyen du thé importé en 2024 a atteint 4.453,8 dollars/tonne, soit une baisse de 5,9% par rapport à 2023.

L’Argentine a été le plus grand fournisseur de thé des États-Unis, représentant 38,4% des importations totales de thé en 2024. Puis le marché indien avec 13,3 milliers de tonnes, pour une valeur de 60,1 millions de dollars, et la Chine a atteint 11,9 milliers de tonnes, pour une valeur de 55,5 millions de dollars. Le Vietnam a atteint 6.800 tonnes pour une valeur de 9,8 millions de dollars.

Il convient de noter que, bien que les importations de thé en provenance du Vietnam aient atteint des taux de croissance élevés, tant en volume qu’en valeur, la proportion des importations en provenance du Vietnam est encore faible. L’opportunité d’accroître la part de marché du thé aux États-Unis est donc très prometteuse dans les temps à venir.

En 2024, le thé noir était le principal type importé par les États-Unis, atteignant 105 500 tonnes, pour une valeur de 341,7 millions de dollars, soit une hausse de 17,7% en volume et de 14,9% en valeur par rapport à 2023. Parmi ceux-ci, l’Argentine était le principal marché fournissant du thé noir aux États-Unis.

Les importations américaines de thé vert en 2024 ont atteint 17,8 milliers de tonnes pour une valeur de 208,6 millions de dollars, soit une hausse de 26,3% en volume et de 7,3% en valeur par rapport à 2023. Le Vietnam était le 7e plus grand fournisseur de thé vert des États-Unis, atteignant 728 tonnes, pour une valeur de 1,8 million de dollars, en hausse de 70,1 % en volume et de 32,4 % en valeur par rapport à 2023.

NDEL/VNA/CVN