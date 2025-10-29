Thai Nguyên mise sur le thé pour se faire mousser à l’export

Située dans le Nord du Vietnam, Thai Nguyên, considérée comme la capitale nationale du thé, entend transformer son savoir-faire ancestral en une industrie d’un milliard de dollars d’ici 2030.

Photo : Hoàng Nguyên/VNA/CVN

Bénéficiant d’un terroir exceptionnel et d’une longue tradition de culture et de transformation du thé, la province souhaite faire de cette plante non seulement une culture phare, mais aussi une marque reconnue à l’international.

Avec près de 24.000 hectares de plantations, dont 23.000 déjà en production, Thai Nguyên détient le record national en superficie, rendement et revenus issus du thé. Le rendement moyen atteint 180 quintaux par hectare, un niveau supérieur à la moyenne nationale.

Thai Nguyên ambitionne de franchir le cap du milliard de dollars et de hisser son thé au rang de produit phare des exportations agricoles vietnamiennes, avec une attention particulière portée aux marchés haut de gamme : Europe, Japon et États-Unis.

Pour y parvenir, la province a adopté début février 2025 une résolution prévoyant environ 19 millions de dollars d’investissements publics pour la période 2025–2030.

"C’est probablement la politique la plus complète du pays dans le domaine du thé. Elle couvre toute la chaîne de valeur, du champ à la tasse, en intégrant transformation, marketing, certification OCOP et exportation vers toutes les provinces du pays et plusieurs marchés étrangers", affirme Nguyên Tá, directeur du Département provincial de culture et de protection des végétaux.

Les priorités du plan incluent le développement de nouvelles variétés à haut rendement, l’application de technologies avancées pour la transformation des thés haut de gamme, le renforcement des liens entre agriculteurs, coopératives et entreprises, la formation de ressources humaines qualifiées et l’investissement dans les infrastructures de production.

Le dispositif prévoit également des incitations à la production certifiée VietGAP et bio, ainsi que le déploiement de systèmes de gestion de la qualité, de traçabilité des parcelles et d’irrigation intelligente. Un volet écotourisme complète cette stratégie d’amélioration de la chaîne de valeur.

Les producteurs locaux s’adaptent. Face à la saturation des segments de masse, ils se tournent vers le haut de gamme et le bio.

À Tân Cuong, terroir premium de la province, Dào Thanh Hao, directrice de la coopérative Hao Dat, analyse ce changement de paradigme : "Nous avons remplacé les méthodes artisanales par des approches scientifiques et voulons bâtir une marque reconnue. Le thé n’est plus seulement une boisson: c’est aussi un ingrédient pour des produits à haute valeur ajoutée comme le matcha ou les cosmétiques à base d’extraits de thé".

Cette montée en gamme se traduit par des gains de marge substantiels : les prix de vente progressent de 30 à 40 % par rapport aux productions conventionnelles.

Et pour Nguyên Thi Hai, directrice de la coopérative de La Bang, la montée en gamme se traduit aussi par la quête d’excellence dans les labels.

«Nos produits ont atteint la certification OCOP quatre étoiles, mais notre objectif est d’obtenir les cinq étoiles et de faire connaître le thé de La Bang au niveau mondial», confie-t-elle.

Au premier semestre 2025, la valeur des produits liés au thé de Thai Nguyên a dépassé 550 millions de dollars.

La province compte également 207 produits dérivés certifiés par le programme national OCOP (À chaque commune son produit), avec des labels allant de trois à cinq étoiles — une reconnaissance croissante de la qualité et de l’innovation locales.

VOV/VNA/CVN