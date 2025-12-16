L’aéroport international de Nôi Bài inaugurera un terminal automatisé

Le terminal 2 agrandi de l’aéroport international de Nôi Bài à Hanoï ouvrira officiellement ses portes le 19 décembre, marquant une étape importante dans la transformation numérique de l’aéroport et ses efforts pour accroître sa capacité face à la croissance continue de la demande de passagers.

Photo : VNA/CVN

La modernisation fait suite aux directives du Premier ministre et du ministère de la Construction et vise à alléger la pression sur les infrastructures existantes en augmentant la capacité annuelle du terminal de 10 à 15 millions de passagers.

Pour la première fois, un ensemble complet de technologies automatisées a été déployé dans tout le terminal, offrant aux voyageurs un meilleur contrôle de leur parcours, de l’enregistrement à l’embarquement.

Lancé le 19 mai 2024 avec une date d’achèvement initiale prévue en février 2026, ce projet représente un investissement total de 4.996 milliards de dôngs (près de 190 millions de dollars). Le principal lot de construction, d’une valeur de 184 millions de dollars américains, est entièrement financé par la Société des aéroports du Vietnam (ACV).

L’agrandissement intervient alors que le terminal 2 (T2) fonctionne bien au-delà de sa capacité nominale. Conçu pour accueillir 10 millions de passagers par an, il en a traité près de 13 millions au cours des onze premiers mois de 2025. Cette forte augmentation du trafic aérien international a engendré des difficultés, tant pour l’avancement des travaux que pour la continuité des opérations aéroportuaires.

Nguyên Huu Loi, directeur adjoint du comité de pilotage du projet d’agrandissement du terminal 2, a indiqué que les travaux ont deux mois d’avance sur le calendrier prévu. La majeure partie des travaux de construction et d’installation est désormais achevée, et le nettoyage final est en cours avant l’ouverture officielle.

À la tête du consortium Viêt Bac - composé de Vinaconex, Hanoi Construction Corporation et Xuân Mai Corporation - Vinaconex et le comité de gestion du consortium ont soigneusement planifié les méthodes et les échéances afin de garantir une intégration harmonieuse avec le terminal existant.

Les zones en rénovation ont été isolées des zones opérationnelles, et les travaux les plus complexes ont été réalisés principalement de nuit, en dehors des heures de pointe, afin de minimiser les perturbations.

Photo : VNA/CVN

Concernant les équipements, Nguyên Huu Loi a indiqué que les systèmes d’enregistrement et de contrôle de sécurité importés seront installés sous la supervision de fournisseurs étrangers, qui assureront également la formation du personnel et la certification de maintenance. Les prestataires se sont engagés à une période de maintenance minimale de deux ans et à fournir un support supplémentaire pendant cinq années supplémentaires, sur demande.

Suite à l’agrandissement, la superficie totale du terminal est passée de 139.216 à 200.164 m². Le nombre de comptoirs d’enregistrement est passé de 96 à 144, dont 24 points de dépôt de bagages en libre-service.

Le projet comprend 24 bornes d’enregistrement en libre-service, porte à trois le nombre de zones de contrôle de sécurité, augmente le nombre de portes d’embarquement de 17 à 30 et installe 15 nouvelles passerelles d’embarquement afin d’améliorer l’accès des gros-porteurs. De plus, le nombre de carrousels à bagages est passé de six à huit, contribuant ainsi à réduire le temps d’attente des passagers à leur arrivée.

Dans le hall des départs, les nouvelles bornes libre-service et les points de dépôt des bagages réduisent les files d’attente et permettent aux voyageurs de s’enregistrer, de choisir leurs sièges, d’imprimer leurs cartes d’embarquement et d’enregistrer leurs bagages en toute autonomie. Un système d’inspection 3D de pointe accélère également les contrôles de sécurité sans qu’il soit nécessaire de retirer les appareils électroniques ou les liquides.

Des scanners corporels de pointe, conformes aux normes de sécurité internationales et basés sur la technologie des ondes millimétriques non ionisantes, ont été installés. Ils sont donc sans danger pour les femmes enceintes et les personnes porteuses d’un stimulateur cardiaque. Ces scanners effectuent des contrôles rapides et protègent la vie privée des passagers grâce à des images neutres de type avatar.

De plus, des portiques d’immigration automatisés avec vérification biométrique ont été intégrés pour accélérer les procédures d’entrée et de sortie, ainsi que des éléments de conception durable et des espaces paysagers qui améliorent l’expérience globale des passagers.

À compter du 19 décembre, l’aéroport international de Nôi Bài inaugurera officiellement les installations agrandies du terminal T2, améliorant ainsi la qualité de ses services et renforçant sa position de porte d’entrée internationale majeure pour Hanoi et le pays.

VNA/CVN