Le PM exhorte à promouvoir la décentralisation et la réforme administrative

Lors de la réunion thématique de juillet du gouvernement consacrée à la préparation de textes juridiques, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a appelé à renforcer la décentralisation, à simplifier les procédures administratives, à réduire les étapes intermédiaires et à mettre fin à la pratique selon laquelle les échelons supérieurs "légitiment" automatiquement les décisions de leurs subordonnés.

>> Modèle d'administration locale à deux niveaux pour un développement durable

>> Visioconférence entre le gouvernement et les localités après la réforme administrative

>> Fusion des provinces vietnamiennes : un tournant stratégique selon un expert chinois

Photo : VNA/CVN

La réunion a porté sur plusieurs projets de loi importants, notamment les modification de la loi sur les casiers judiciaires, de la loi sur la prévention et le contrôle des drogues, la loi sur le commerce électronique...

Le Premier ministre a rappelé la directive du secrétaire général du Parti, To Lam, selon laquelle il faut, d’ici la fin de l’année, lever fondamentalement les obstacles institutionnels et juridiques afin de favoriser le développement et de mieux servir la population.

Il a exhorté les ministères à concentrer leurs ressources sur la préparation des lois, en particulier les ministres, qui doivent s’impliquer directement.

Il a exigé que l’élaboration et le perfectionnement du cadre juridique doivent répondre à l’exigence de respecter les délais tout en améliorant la qualité. Les lois doivent être étroitement ancrées dans la réalité, garantir leur faisabilité et leur efficacité tant dans la phase de conception que de mise en œuvre.

Le Premier ministre a en outre souligné que le contenu des lois devait être formulé de manière concise, claire, compréhensible, facile à appliquer, à superviser, à contrôler et à évaluer. Il a demandé aux organes de rédaction de faire preuve d’ouverture en écoutant les avis des scientifiques, des experts, des parties concernées, tout en s’inspirant des expériences internationales ; de promouvoir la démocratie dans les discussions afin de créer un large consensus.

Le Premier ministre a demandé de tenir compte au maximum des avis des membres du gouvernement afin de finaliser les dossiers des projets de loi. Il a également souligné la nécessité de coopérer activement avec les organes de l’Assemblée nationale et les députés spécialisés pour finaliser les projets de loi dans les délais impartis et avec la qualité requise.

VNA/CVN