Ligne aérienne

Hanoï - Hô Chi Minh-Ville parmi les 10 lignes intérieures les plus fréquentées au monde

Selon l’aéroport international de Nôi Bài, la ligne Hanoï - Hô Chi Minh-Ville, reliant les aéroports de Nôi Bài et de Tân Son Nhât, figure continuellement parmi les dix liaisons intérieures les plus fréquentées au monde, ce qui entraîne une fréquence d’exploitation élevée et une forte pression sur les services.