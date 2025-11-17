Bamboo Airways s'apprête à développer des centres de services auxiliaires dans les aéroports clés

Parallèlement, Bamboo Airways renforce fortement son attractivité client. La compagnie a relancé son programme de fidélité Bamboo Club et accordé, à près de trois millions de membres les plus fidèles, une prolongation exceptionnelle d'un an de la validité de leur carte. Elle va plus loin en généralisant la reconnaissance d'équivalence de statut avec les programmes des autres compagnies aériennes, nationales comme internationales, leur offrant ainsi un accès élargi aux privilèges du Bamboo Club. Depuis sa réintégration au sein du groupe FLC, Bamboo Airways s'engage dans le développement d'un écosystème aérien holistique. Ce modèle intègre une multitude de secteurs allant des services de vol à la logistique, en passant par la maintenance technique, la formation du personnel et la restauration à bord. L'objectif est de bâtir une chaîne intégrée de tourisme, de villégiature et de golf, appuyée par une technologie synchronisée. Cette approche garantit une cohérence et une efficacité accrues dans la restructuration opérationnelle et la vision de développement à long terme de la compagnie. À l'approche de la haute saison de fin d'année, Bamboo Airways met la dernière main à l'intégration d’un nouvel appareil dans sa flotte. La compagnie se prépare activement à un renforcement supplémentaire de ses capacités juste avant le Nouvel An lunaire 2026.

