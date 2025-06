Éthique et inclusion à l’ère de l’IA

La voix engagée du Vietnam au Forum mondial de l’UNESCO

Le 3 e Forum mondial de l’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture) sur l’éthique de l’intelligence artificielle (IA) s’est officiellement ouvert jeudi 26 juin à Bangkok, en Thaïlande, réunissant plus de 800 dirigeants, experts et universitaires issus des 194 États membres de l’organisation.

S'exprimant lors du forum, la directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a souligné l’impact profond de l’IA sur nos vies, bouleversant notre manière de travailler, d’apprendre, de communiquer et d’interagir. Elle a qualifié cette période de moment charnière dans l’histoire de l’humanité, appelant à une réflexion collective sur les cadres éthiques de l’IA, guidée par des valeurs humaines universelles.

Mme Azoulay a réaffirmé l’engagement de l’UNESCO à promouvoir la coopération mondiale et a exprimé l’espoir que ce forum constituera une étape clé dans l’élaboration de normes éthiques garantissant que personne ne soit laissé pour compte.

Photo : Vietjet/CVN

La Première ministre thaïlandaise, Paetongtarn Shinawatra, qui a prononcé le discours d’ouverture du forum, a souligné l’engagement de la Thaïlande à bâtir un avenir éthique et inclusif pour l’IA. Elle a exhorté les dirigeants du monde entier à veiller à ce que l’intelligence artificielle apporte des bénéfices concrets, durables et partagés par tous.

Représentant le Vietnam, la cheffe d’entreprise Nguyên Thi Phuong Thao, présidente du groupe Sovico et de Vietjet Air, a participé à une table ronde de haut niveau sur la manière dont la technologie, la politique et l’innovation peuvent être mises au service du bien public à l’ère de l’IA.

"Je suis ici aujourd’hui non seulement en tant que dirigeante d’une compagnie aérienne et d’une banque numérique mondiales, ni seulement en tant que docteure en automatisation, mais avant tout en tant que mère. Une mère convaincue que la technologie doit être conçue pour servir l’humanité et bâtir un monde plus juste et plus inclusif, en particulier pour la prochaine génération. Nous vivons désormais à l’ère de l’intelligence artificielle, une ère qui imprègne chacune de nos décisions, chacun de nos rêves et chacun de nos choix de vie", a déclaré la milliardaire Nguyên Thi Phuong Thao à l’ouverture de son discours.

Photo : Vietjet/CVN

Promouvoir l’équité en matière d’IA

Mme Thao a partagé comment elle a vu des millions de passagers de Vietjet prendre l’avion pour la première fois vers de nouvelles destinations, leur ouvrant ainsi de meilleures perspectives en matière d’éducation, de santé et d’emploi. Grâce à Vikki, une plateforme bancaire numérique, des millions de femmes et d’étudiants issus de zones rurales reculées ont eu accès à des services financiers ayant transformé leur vie. "Nous devons désormais promouvoir l’équité en matière d’IA. L’intelligence artificielle doit devenir un outil au service de tous pour favoriser une égalité universelle des chances en matière d’éducation, de finance et de santé", a-t-elle ajouté. Elle a affirmé que le bien-être de la société - et l’intérêt commun de l’humanité - devait être au cœur de tout dialogue, de toute politique et de toute innovation technologique en matière d’IA.

"Nous devons partir de l’humain, en défendant l’égalité fondée sur la dignité et le droit fondamental au bonheur personnel, quels que soient l’origine, les revenus, le sexe ou le niveau d’éducation. Dans cet esprit, je crois que, dans le monde de l’IA, il n’y a aucune différence entre moi - une personne prospère, une milliardaire - et un chauffeur de tuk-tuk ou un citoyen ordinaire. Lors de ce prestigieux forum de l’UNESCO, j’espère que nous dépasserons la simple vision de l’IA comme un outil, pour en faire un véritable engagement. Un engagement selon lequel l’intelligence artificielle doit toujours rester centrée sur l’humain, guidée par des valeurs fondamentales : la compassion, l’intégrité, et l’aspiration à bâtir un monde plus juste, plus inclusif et meilleur pour tous".

Photo : Vietjet/CVN

La dirigeante de Vietjet Air a également appelé à des efforts collectifs pour façonner une vision mondiale de l’IA, fondée sur une éthique forte, centrée sur l’humain, portée par l’inclusion et enracinée dans la confiance. En tant que cheffe d’entreprise, elle s’est engagée à apporter un soutien financier et opérationnel à des initiatives internationales, notamment au projet de "Fonds pour des données équitables". Ce fonds vise à fournir des données transparentes, impartiales et multilingues pour former des systèmes d’IA au service des communautés, en particulier dans les pays en développement.

"Plus important encore, les politiques en matière d’IA doivent placer les communautés vulnérables au cœur des priorités, en veillant à ce que personne ne soit laissé pour compte en raison de son sexe, de sa condition ou de sa localisation géographique. J’invite ce forum à élargir les espaces décisionnels pour les femmes, les filles et les groupes marginalisés, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que co-créatrices de notre avenir numérique. À mesure que nous avançons, je reste engagée, avec mes entreprises Vietjet, HDBank et Vikki Bank, entre autres, à bâtir un monde où la technologie ne sera pas seulement intelligente, mais aussi bienveillante. Un monde où l’IA ne reposera pas uniquement sur des algorithmes, mais sera guidée par des valeurs profondément humaines", a affirmé Mme Thao, livrant un message fort et engagé lors du forum.

Photo : Vietjet/CVN

Partenaire stratégique de l’UNESCO et des Nations unies, Nguyên Thi Phuong Thao, et ses entreprises soutiennent depuis longtemps des initiatives communautaires et de développement durable dans les domaines de la culture, de l’éducation, des sciences, et de l’autonomisation des femmes et des enfants. Ses propos inspirants tenus lors du forum témoignent, une fois encore, de l’engagement profond d’une dirigeante d’entreprise alliant rigueur éthique et actions concrètes à l’ère des technologies transformatrices.

Truong Giang/CVN