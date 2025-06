Le Docteur Philipp Rösler, ancien vice-chancelier allemand, rejoint le conseil d'administration de Vietjet

Né en 1973 au Vietnam, le Docteur Philipp Rösler est allemand d'origine vietnamienne. Il a occupé de nombreux postes importants au sein du gouvernement allemand, notamment ceux de ministre de la Santé, de ministre de l'Économie et de la Technologie et de vice-Premier ministre de 2011 à 2013. Il est la première personne d'origine asiatique à avoir occupé ce poste dans l'histoire allemande.

Outre sa carrière politique, le Docteur Rösler est également activement impliqué dans les domaines économique et commercial. Il a notamment été directeur général du Forum économique mondial (WEF) en Suisse. Le docteur Rösler est aussi passionné d'aviation. Titulaire d'une licence de pilote privé, il est actuellement conseiller auprès du leader mondial de la maintenance aéronautique en Suisse.

Contribution active à la stratégie de développement à long terme

Avec l'arrivée du Docteur Philipp Rösler, le conseil d'administration de Vietjet compte désormais six membres. M. Rösler devrait contribuer activement à la stratégie de développement à long terme de la compagnie aérienne, notamment dans le contexte de l'expansion du réseau mondial et de sa transformation en un point de croissance entre le Vietnam et d'autres économies, en s'appuyant sur les valeurs traditionnelles de chaque pays et de chaque nation.

Vietjet, compagnie aérienne innovante, est à la pointe de la révolution aéronautique au Vietnam, dans la région et dans le monde. Grâce à ses excellentes capacités de gestion des coûts et d'exploitation, Vietjet offre des opportunités de vol économiques et flexibles, ainsi qu'une variété de services répondant à tous les besoins des clients.

Vietjet est membre officiel de l'Association du transport aérien international (IATA) et détient la certification IOSA (Operational Safety Audit). La plus grande compagnie aérienne privée du Vietnam est classée 7 étoiles - la plus élevée au monde en termes de sécurité aérienne - par la prestigieuse organisation AirlineRatings, dans le Top 50 des meilleures compagnies aériennes au monde pour les opérations et la santé financière par AirFinance Journal et meilleure compagnie aérienne low-cost selon diverses organisations prestigieuses telles que Skytrax, CAPA ou AirlineRatings, entre autres.

