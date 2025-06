Vietjet confirme une nouvelle commande de 40 moteurs Trent 7000 auprès de Rolls-Royce

Le 16 juin à Paris (France), la compagnie aérienne vietnamienne Vietjet et Rolls-Royce, société britannique d'ingénierie et d'aérospatiale, ont signé un accord pour la fourniture de 40 moteurs Trent 7000 pour les 20 nouveaux avions gros-porteurs Airbus A330neo de Vietjet.

Photo: VJ/CVN

Publié par Airbus en mai, ce contrat fait suite à celui qui avait été signé lors du Salon aéronautique de Singapour 2024, portant à 80 le nombre total de moteurs Trent 7000 commandés par Vietjet. De plus, Vietjet continue de choisir les services techniques complets de TotalCare®️, qui contribuent à optimiser l'efficacité opérationnelle et à prolonger le cycle de fonctionnement du moteur.

Selon Vietjet, Rob Watson, président de l’aviation civile de Rolls-Royce, a souligné à propos de cet événement important : "L’engagement pris aujourd’hui de commander 40 moteurs Trent 7000 supplémentaires témoigne de la confiance de Vietjet dans l’association du moteur Trent 7000 et de l’A330neo. La flexibilité exceptionnelle de cette combinaison avion-moteur permet à cette compagnie aérienne de desservir de nombreux marchés et d’optimiser l’adaptabilité de leur flotte. Notre investissement d’un milliard de livres sterling dans la disponibilité des moteurs Trent permettra de moderniser le Trent 7000, voire de tripler sa disponibilité dans certains cas. Vietjet est un partenaire important de Rolls-Royce dans la région d’Asie-Pacifique. Nous sommes fiers d’accompagner la compagnie aérienne Vietjet dans son projet de connecter le Vietnam au reste du monde grâce à des solutions technologiques de pointe".

Rolls-Royce, partenaire stratégique de Vietjet

Pour sa part, Dinh Viêt Phuong, directeur général de Vietjet, a déclaré que "Nous croyons en Rolls-Royce comme partenaire stratégique, accompagnant Vietjet dans sa vision de développement d'une flotte d’avions gros-porteurs de nouvelle génération. L'investissement de 40 moteurs Trent 7000 supplémentaires en seulement un an témoigne de la volonté de Vietjet d'étendre ses opérations internationales, notamment vers des marchés lointains comme l'Europe, l'Asie du Nord et l'Amérique du Nord. Avec les moteurs Trent 7000 et les services TotalCare, nous nous rapprochons de notre objectif d’offrir une expérience de vol internationale de qualité supérieure à un coût optimal et de contribuer au développement durable de l'industrie aéronautique".

Photo: VJ/CVN

Développé spécifiquement pour la famille des avions A330neo, le Trent 7000 est la dernière génération de moteurs avancés de Rolls-Royce, intégrant de nombreuses améliorations remarquables en termes de rendement énergétique, de bruit et de durabilité. À ce jour, cette famille de moteurs Trent a cumulé d'excellentes performances sur plus de 3 millions d'heures de vol.

TotalCare est un service de moteurs haut de gamme conçu par Rolls-Royce qui associe les coûts de maintenance à la durée d'exploitation. Cette offre de services s'appuie sur le système de surveillance moteur moderne de Rolls-Royce, contribuant ainsi à accroître la disponibilité opérationnelle, la fiabilité et l'efficacité opérationnelle des compagnies aériennes.

Vietjet exploite plus de 130 avions de nouvelle génération, économes en carburant, et en a commandé plus de 400. Cette flotte s'inscrit dans le cadre du projet de Vietjet d'étendre son réseau de vols dans la région Asie-Pacifique et d’appareiller prochainement de nouvelles lignes long-courriers vers l'Europe et les États-Unis.

Tân Dat/CVN