Vietjet commande 100 nouveaux A320/A321neo

Vietjet et le constructeur aéronautique Airbus ont annoncé le 17 juin une commande portant sur 100 appareils et 50 options d’achat supplémentaires pour l’A321neo.

>> Profitez d'un été vibrant de nombreuses offres irrésistibles avec Vietjet

>> Vietjet confirme une nouvelle commande de 40 moteurs Trent 7000 auprès de Rolls-Royce

Cette annonce a été faite dans le cadre du Salon international de l’aéronautique et de l’espace de Paris - Le Bourget 2025, marquant une étape significative dans le renforcement des relations économiques entre le Vietnam, la France et l’Europe, et symbolisant une nouvelle phase de développement pour Vietjet en tant que groupe aérien multinational.

Cette commande fait suite à l’accord conclu le mois dernier pour l’acquisition de 20 gros-porteurs A330neo, portant le total de ces appareils à 40. Elle permettra à la compagnie d’accroître la fréquence de ses vols sur les routes à forte demande en Asie-Pacifique, ainsi que de lancer de nouvelles liaisons long-courriers vers l’Europe dans un avenir proche.

Photo: Vietjet/CVN

Nguyên Thi Phương Thao, présidente du conseil d’administration de Vietjet, a souligné : «Je rêve, et je suis prête à agir pour contribuer à faire du Vietnam un hub aérien régional dans les domaines du transport de passagers, des services techniques, de la logistique, de la formation, de la recherche, de la chaîne d’approvisionnement mondiale et des infrastructures aéronautiques… Et nous allons sans aucun doute continuer à renforcer notre flotte. L’accord avec Airbus aujourd’hui ne représente pas seulement un contrat commercial, c’est un jalon qui ouvre un nouveau chapitre pour Vietjet : un voyage vers la conquête mondiale, vers la création de nouveaux pôles de croissance, d’un écosystème aérien durable, guidé par notre ambition».

Benoît de Saint-Exupéry, vice-président exécutif des ventes d’avions commerciaux chez Airbus, a déclaré : «Ce nouvel accord avec Vietjet intervient quelques semaines seulement après leur récente commande d’A330neo. Les A321neo et A330neo constituent une base idéale pour permettre à Vietjet de poursuivre l’expansion de son réseau tout en répondant efficacement à une demande en forte croissance. En outre, la compagnie bénéficiera d’une grande synergie technique grâce aux dernières générations d’Airbus».

L’A321neo est la plus grande version de la très populaire famille A320neo d’Airbus. Il se distingue par ses performances accrues et sa portée étendue. Grâce à ses moteurs de nouvelle génération et à ses dispositifs Sharklets en bout d’aile, l’A321neo permet une réduction du bruit de 50%, une économie de carburant supérieure à 20% et une baisse significative des émissions de CO₂. Il offre également un confort optimal aux passagers grâce à la cabine la plus spacieuse de sa catégorie.

Comme tous les avions actuellement produits par Airbus, l’A321neo peut fonctionner avec jusqu’à 50% de carburant d’aviation durable (SAF), avec pour objectif d’atteindre une utilisation de 100% d’ici 2030.

Selon le rapport ESG 2024 sur le développement durable, Vietjet affiche l’un des taux d’émissions de CO₂ par passager les plus faibles au monde.

La compagnie exploite aujourd’hui une flotte de plus de 120 avions de nouvelle génération, économes en carburant, et en a déjà commandés plus de 400. Avec un trafic passagers en constante progression, Vietjet poursuit l’expansion de son réseau à l’échelle mondiale, tout en développant une flotte moderne en partenariat stratégique avec le groupe Airbus.

Minh Thu/CVN