Profitez d'un été vibrant de nombreuses offres irrésistibles avec Vietjet

>> Vietjet contribue grandement au développement du secteur aéronautique

>> Vietjet étend son réseau aérien

Photo : Vietjet/CVN

Ainsi, du 16 juin 2025 à 12h00 jusqu’au 22 juin 2025 à 23h00, les passagers auront l’opportunité de réserver des billets à partir de 0 dông sur l’ensemble des lignes domestiques et internationales via le site officiel www.vietjetair.com ou l’application mobile Vietjet Air. La période de voyage s’étend du 11 août 2025 au 28 mars 2026.

De plus, les passagers de Vietjet bénéficieront de 50% de réduction lorsqu’ils précommanderont des plats chauds, savoureux et fraîchement préparés servis à bord. Les passagers voyageant en classe Eco sur les vols reliant le Vietnam à des destinations internationales bénéficieront quant à eux de 20 kg de bagages en soute gratuits.

Voyager avec Vietjet, c’est vivre des expériences à votre goût grâce à de nombreuses activités divertissantes à bord et une série d’événements internationaux tout au long de l’été. Entre les cadeaux surprises, les vols remplis de sourires et d’amour, les ambiances festives avec le méga concert K-Star Spark au Vietnam, ou encore l’immersion dans les couleurs des festivals traditionnels du Japon, de Chine ou d’Inde - chaque vol Vietjet devient un voyage culturel vibrant, offrant des émotions inoubliables et des expériences riches en diversité pour votre été.

Laissez Vietjet vous emmener vers des destinations qui vous ressemblent : flânez sur des plages dorées baignées de soleil, explorez de nouvelles expériences inédites, ou profitez tout simplement de vacances idylliques avec vos proches à Phu Quôc, Nha Trang, Dà Nang ou dans des destinations internationales dynamiques comme l’Australie, l’Inde, la République de Corée, le Japon, la Chine et les villes éclatantes d’Asie du Sud-Est. Avec Vietjet, chaque destination promet une ambiance estivale unique à découvrir.

Ne manquez pas cette opportunité en or de vivre un été sur-mesure avec Vietjet – entre offres exceptionnelles, destinations animées et expériences culturelles riches, embarquez pour un voyage inoubliable à bord d’une flotte moderne, économe en carburant, avec un équipage professionnel et un service de cœur. Les passagers pourront aussi savourer les délices de la cuisine vietnamienne et internationale avec des plats chauds et appétissants comme le Pho Thìn, le Bánh mì ou encore le café glacé au lait.

Minh Thu/CVN