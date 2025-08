La visite d’État du président vietnamien en Angola, une nouvelle étape pour les liens bilatéraux

Après l’Égypte, le président Luong Cuong et son épouse, accompagnés d’une délégation vietnamienne de haut rang, effectue du 6 au 9 août une visite d’État en Angola. Cette visite qui se déroule dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50 e anniversaire de leurs relations bilatérales (1975-2025), contribuant à promouvoir la coopération bilatérale et à ouvrir une nouvelle période des liens entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

La visite d'État du président du Vietnam, Luong Cuong, en Angola, marque une étape importante dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux nations. Cet événement historique coïncide avec la célébration des 50 ans de relations diplomatiques.

Le Vietnam et l'Angola ont établi des relations diplomatiques le 12 novembre 1975, un jour seulement après l'indépendance du pays africain. Malgré la distance géographique, les deux nations ont cultivé une bonne amitié et une coopération efficace dans divers domaines.

Ces dernières années, les deux pays ont maintenu régulièrement les contacts et les échanges de délégations, notamment au haut niveau, contribuant à renforcer leur compréhension mutuelle et leur confiance politique ainsi qu’à définir une vision stratégique commune pour les relations bilatérales. En mars 2024, la 7e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam - Angola s'est tenue à Luanda, démontrant la vitalité des relations des deux pays.

Sur le plan économique, l'Angola a reconnu le statut de l'économie de marché du Vietnam en avril 2008. Le commerce bilatéral a atteint près de 250 millions de dollars. Jusqu’en décembre 2024, l’Angola a recensé 4 projets au Vietnam cumulant 118,4 millions de dollars. De son côté, le Vietnam a compté 4 projets en Angola avec les capitaux totaux de 2,98 millions de dollars.

L'Angola est par ailleurs le pays d'Afrique qui accueille la plus grande communauté vietnamienne, avec environ 6.000 personnes. Ces Vietnamiens contribuent activement au développement économique et social du pays. La coopération dans les domaines de la santé et de l'éducation est un pilier de ces relations, avec des experts vietnamiens travaillant en Angola depuis les années 1980.

Selon l’ambassadeur du Vietnam en Angola, Duong Chinh Chuc, l'Angola possède un fort potentiel de développement, une main-d'œuvre jeune et une haute demande en biens de consommation. Son gouvernement se concentre sur la diversification de l'économie, notamment dans l'agriculture et les infrastructures. De son côté, le Vietnam cherche à étendre ses exportations et ses investissements à l'étranger. Ce moment est idéal pour les deux pays à renforcer leur coopération, a déclaré le diplomate.

Porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur

La visite d’État du président Luong Cuong en Angola est un événement important, notamment dans le contexte où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire de leurs relations bilatérales (1975-2025).

La visite vise à mettre en œuvre la politique extérieure axée sur l’indépendance, l’autonomie, la multilatéralisation, la diversification du Parti et de l’État ainsi qu’à approfondir les relations avec des pays amis traditionnels, dont l’Angola, a estimé la vice-ministre des Affaires étrangères Nguyên Minh Hang.

Photo : VNA/CVN

La vice-ministre a indiqué que dans le contexte d'évolutions complexes de l'économie et du commerce mondiaux, cette visite constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la politique de diversification des marchés et des partenaires, notamment des partenaires potentiels en Afrique, un continent qui compte 1,5 milliard d'habitants et une classe moyenne en pleine expansion, de riches ressources et un rôle de plus en plus important sur la scène économique mondiale.

La visite du président Luong Cuong montre la haute appréciation du Vietnam accordée à l’Angola et constitue une belle occasion pour les deux pays à discuter des mesures pour porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, a-t-elle ajouté.

Lors de sa visite, le chef d'État vietnamien prononcera un discours devant l'Assemblée nationale angolaise pour transmettre ainsi un message politique sur un Vietnam qui souhaite apporter une plus grande contribution à la politique mondiale, à l'économie mondiale et à la civilisation humaine.

La vice-ministre Nguyên Minh Hang s'est déclarée convaincue que cette visite permettra d'ouvrir un nouveau chapitre dans les relations entre le Vietnam et l'Angola, de renforcer la confiance politique, de signer de nouveaux accords de coopération dans des secteurs d'intérêt commun tels que la transition énergétique, la transformation numérique, l'agriculture, l'éducation, la santé, le climat, le tourisme et les échanges entre les peuples.

La visite vise également à favoriser l'expansion des entreprises vietnamiennes, notamment dans les télécommunications et l'énergie, déjà présentes dans certains pays africains.

De son côté, l'ambassadeur d'Angola au Vietnam, Fernando Miguel, voit dans cette visite un message fort de l'importance que le Vietnam donne à l'Angola. C'est une preuve de l'amitié solide qui lie les deux nations depuis un demi-siècle.

VNA/CVN