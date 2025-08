Le Vietnam, une grande source d’inspiration pour l’Angola

À la veille de la visite du président Luong Cuong en Angola, prévue du 6 au 9 août, Manuel Domingos Augusto, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité central chargé des relations extérieures du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA), a souligné que le Vietnam représente une grande source d’inspiration pour l’Angola.

Photo : VNA/CVN

Manuel Domingos Augusto a également exprimé sa haute appréciation des relations entre les deux pays et son espoir de voir leur coopération progresser davantage à l’avenir.

Selon lui, les relations bilatérales ont connu récemment des avancées notables, notamment dans les domaines de l’éducation, de la construction et de la santé. Il a estimé que la prochaine visite du président vietnamien offrira une opportunité précieuse pour renforcer la coopération dans de nouveaux secteurs stratégiques, tels que l’exploitation minière, le pétrole, et en particulier l’agriculture.

Il a mis en avant l’expérience et les capacités technologiques du Vietnam, notamment dans la production de café. Il a rappelé qu’en tant que l’un des plus grands producteurs mondiaux de café, le Vietnam pourrait aider l’Angola à retrouver sa place d’antan, lorsqu’il figurait parmi les principaux producteurs de café en Afrique et dans le monde.

L’Angola espère que cette visite du président vietnamien permettra de poser les bases de la signature de nouveaux accords et du lancement de programmes de coopération concrets, fondés sur les potentiels économiques des deux pays.

Par ailleurs, il a affirmé que son pays souhaite renforcer ses investissements au Vietnam, dans le but d’établir des relations bilatérales équilibrées et durables.

À cette occasion, Manuel Domingos Augusto a exprimé sa profonde admiration pour le Vietnam, qu’il considère comme un modèle impressionnant sur la scène internationale. Il a réaffirmé que le développement remarquable du Vietnam constitue une grande source d’inspiration pour son pays.

Il a ajouté que de nombreux dirigeants angolais, après leurs visites au Vietnam, avaient exprimé leur haute estime pour ce pays d’Asie du Sud-Est, qu’ils considéraient comme une destination clé pour l’apprentissage et la coopération.

