Le PM assiste au premier Congrès de l’organisation du Parti du ministère de la Construction

Le Congrès a permis d’évaluer les résultats du mandat 2020-2025, de définir les orientations pour la période 2025-2030 et de discuter des projets de documents du XIVe Congrès national du Parti ainsi que ceux du premier Congrès de l’organisation du Parti du gouvernement.

Au cours des cinq dernières années, le ministère de la Construction et son organisation du Parti ont obtenu de nombreux résultats remarquables, notamment avec plusieurs projets clés comme l’achèvement de 3.000 km d’autoroutes en 2025, la mise en chantier de la première phase de l’aéroport international de Long Thành, ainsi que la promotion des lignes de métro à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. La gestion des transports et de la construction, le développement urbain, le logement social et le contrôle des coûts d’investissement ont continué à être renforcés.

Pour le nouveau mandat, l’organisation du Parti du ministère s’est fixé six missions clés et trois percées stratégiques en matière d’institutions, de ressources humaines et d’infrastructures, sous la devise : "Solidarité - Démocratie - Discipline - Percée - Développement".

Dans son discours prononcé lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué les réalisations de l’organisation du Pari du ministère.

Il a demandé de continuer à bâtir une organisation du Parti intègre et solide ; de renforcer les capacités et la combativité des membres du Parti ; d’intensifier l’inspection et la supervision ; et de concrétiser les résolutions du Parti, en mettant l’accent sur la percée en matière d’infrastructures.

Le ministère est appelé à renforcer la gestion publique de la construction, à accélérer la transformation numérique, à développer des villes intelligentes, des transports verts, une économie circulaire ; à redoubler d’efforts pour accomplir, voire dépasser, les objectifs fixés en matière de logements sociaux ; et à participer activement à la construction d’écoles dans des communes frontalières sur le continent.

Le Premier ministre a exprimé sa confiance dans la capacité de l’organisation du Parti du ministère à poursuivre dans l’esprit de solidarité et d’innovation pour mettre en œuvre avec succès la résolution de ce premier Congrès.

Lors du Congrès, le Comité du Parti du gouvernement a annoncé les décisions relatives aux nominations : Trân Hông Minh, membre du Comité central du Parti, membre du Comité du Parti du gouvernement, secrétaire du Comité du Parti du ministère de la Construction pour le mandat 2020-2025, est reconduit au poste de secrétaire du Comité du Parti du ministère de la Construction pour le mandat 2025-2030. Le Comité du Parti du ministère comprend 39 membres et la permanence 13 membres.

VNA/CVN