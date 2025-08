Entrevue entre le président vietnamien et le président de la Chambre basse égyptienne

Photo : VNA/CVN

Le président de la Chambre basse égyptienne a souligné que le peuple vietnamien mérite l’admiration de la communauté internationale pour avoir surmonté de nombreuses épreuves et obtenu des réalisations remarquables en matière de développement socio-économique. Il s’est réjoui des résultats concrets obtenus par les deux pays après l’entretien entre les présidents vietnamien et égyptien, affirmant que cette visite d’État témoigne de la volonté commune d’approfondir les relations bilatérales. Il s’est dit convaincu que cette visite donnera un nouvel élan au développement global des relations entre les deux pays.

Le président Luong Cuong a exprimé son impression à l’égard de l’Égypte, et sa gratitude pour l’accueil chaleureux et solennel réservé à la délégation vietnamienne par les dirigeants et le peuple égyptien. Il a souhaité que la Chambre des représentants égyptienne continue de soutenir le renforcement du partenariat global entre le Vietnam et l’Égypte, ainsi que la mise en œuvre efficace des accords de coopération signés.

Photo : VNA/CVN

Le président de la Chambre des représentants a salué le rôle de l’Assemblée nationale du Vietnam dans l’élaboration du cadre législatif, et exprimé le souhait de renforcer la coopération parlementaire bilatérale et multilatérale. Il a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de promouvoir la coopération économique, commerciale et en matière d’investissement. Il a en outre émis le souhait d’accueillir davantage de Vietnamiens en Égypte, tant pour le tourisme que pour les études.

Le président Luong Cuong a affirmé la volonté du Vietnam de renforcer la coopération parlementaire, et a proposé que la Chambre des représentants égyptienne soutienne la mise en œuvre des grandes orientations afin de rendre les relations bilatérales plus efficaces, substantielles et intégrales, notamment à travers la signature rapide d’accords de coopération visant à compléter le cadre juridique au service de la collaboration bilatérale.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération parlementaire, de se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et interparlementaires, et d’étudier la création prochaine d’un groupe parlementaire d’amitié.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis l’invitation du président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân au président de la Chambre basse égyptienne à effectuer une visite au Vietnam. Ce dernier a exprimé son vif souhait de visiter bientôt le pays et s’est engagé à organiser cette visite dans les temps à venir.

VNA/CVN