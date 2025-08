La visite du président vietnamien prélude à une nouvelle ère de partenariat avec l’Angola

La visite d’État du président vietnamien Luong Cuong et de son épouse en Angola, du 6 au 9 août, à l’invitation du président angolais João Manuel Gonçalves Lourenço et de son épouse, devrait marquer le début d’une nouvelle phase de développement des relations entre le Vietnam et l’Angola, selon l’ambassadeur du Vietnam en Afrique, Duong Chinh Chuc.

Dans une récente interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, l'ambassadeur Duong Chinh Chuc a souligné l’importance de cette visite, la plus importante d’un dirigeant vietnamien en Angola depuis celle du président Trân Duc Luong en 2002 et celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nông Duc Manh, en 2008. Elle vise à commémorer le 50e anniversaire des relations diplomatiques entre les deux pays (1975-2025).

Photo: VNA/CVN

L’ambassadeur Duong Chinh Chuc a souligné que cette visite servirait de plateforme aux dirigeants des deux pays pour évaluer leur coopération au cours des dernières années et tracer une nouvelle voie pour l’avenir.

Plusieurs accords importants dans des secteurs tels que l’économie, les affaires juridiques et les communications seront signés lors de cette visite, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’ils ont fait l’objet d’un examen interinstitutionnel approfondi et qu’ils poseront les bases d’une collaboration bilatérale et multilatérale renforcée.

Dans un contexte d’évolution complexe dans la région et dans le monde, alors que les pays gravitent vers un monde multipolaire et multicentrique, cette ouverture diplomatique revêt un poids stratégique, en particulier à l’heure où l’Angola assure la présidence tournante de l’Union africaine (UA).

L’ambassadeur Duong Chinh Chuc a déclaré que ce sera une occasion importante de renforcer la collaboration entre le Vietnam et l’UA, ainsi qu’entre l’Angola et l’ASEAN, positionnant les deux pays comme des passerelles essentielles pour le développement des partenariats interrégionaux.

Évoquant les relations entre le Vietnam et l’Angola depuis cinq décennies, il a reconnu que les deux pays ont maintenu une solide amitié et une coopération traditionnelle au sein des partis, du gouvernement, du parlement et des relations interpersonnelles. Au fil des ans, les deux pays se sont mutuellement soutenus, tant au niveau bilatéral que dans le cadre d’instances multilatérales.

Bien que les échanges aient été interrompus par la pandémie de COVID-19, la dynamique est revenue depuis 2023, avec les visites notables du membre du Politburo et ministre de la Police, Tô Lâm, en juillet 2023, du vice-président de l’Assemblée nationale Nguyên Khac Dinh en octobre 2023, et du membre du Politburo, secrétaire du Comité central du Parti et président de sa Commission de la sensibilisation et de l’éducation Nguyên Trong Nghia en mai 2024.

Du côté angolais, une délégation de jeunes parlementaires et de hauts responsables du Mouvement populaire de libération de l’Angola (MPLA) se sont rendus au Vietnam. Plus récemment, une délégation de haut niveau du MPLA a participé aux célébrations de la réunification nationale du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville.

Concernant la coopération économique, tout en reconnaissant le caractère modeste de la coopération économique des années précédentes, l’ambassadeur Duong Chinh Chuc s’est dit optimiste quant aux signes positifs, notamment suite à la septième session du comité intergouvernemental en mars 2024. Plusieurs projets d’investissement vietnamiens en Angola ont été réalisés et de nombreuses entreprises vietnamiennes manifestent un intérêt croissant pour le marché angolais.

Le diplomate a toutefois admis que la coopération économique n’est pas à la hauteur des attentes, avec des niveaux d’investissement limités, des transactions commerciales de petite envergure et des échanges culturels insuffisants, le nombre d’Angolais visitant le Vietnam étant faible.

Sur le plan juridique, les deux parties examinent les documents signés et envisagent d’en signer de nouveaux afin de créer un environnement juridique favorable aux populations et aux entreprises locales. Parallèlement, les soins de santé et l’éducation ont été les piliers de la coopération bilatérale, le gouvernement et le peuple angolais saluant les précieuses contributions des experts vietnamiens.

Se tournant vers l’avenir, l’ambassadeur Duong Chinh Chuc a identifié le riche potentiel de développement de l’Angola comme base d’une coopération renforcée, citant l’abondance de jeunes ressources humaines du pays et sa forte demande en biens de consommation. Le gouvernement angolais met l’accent sur la diversification économique et le renforcement des capacités de production nationale, notamment dans l’agriculture et la fabrication de biens de consommation, tout en investissant dans les infrastructures et les télécommunications. Parallèlement, le Vietnam développe ses exportations et encourage les entreprises à conquérir les marchés internationaux.

L’ambassadeur Duong Chinh Chuc a déclaré que le moment était venu pour les deux pays de renforcer leur collaboration. Pour exploiter pleinement leur potentiel de coopération, il a suggéré plusieurs pistes concrètes, notamment le maintien des échanges de délégations de haut niveau, la finalisation des cadres juridiques, l’amélioration du partage d’informations sur les marchés et le renforcement des échanges culturels et éducatifs.

Un aspect particulièrement remarquable des relations entre le Vietnam et l’Angola réside dans l’importante contribution de la communauté vietnamienne dans ce pays africain. Le diplomate a indiqué qu’il s’agit de la plus grande communauté vietnamienne d’Afrique, avec environ 10.000 personnes, dont nombreuses sont propriétaires de petites entreprises ou travaillent pour des entreprises vietnamiennes et étrangères.

VNA/CVN