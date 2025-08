Le Vietnam et l’Égypte élèvent leurs relations bilatérales au niveau de partenariat global

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux dirigeants ont publié une Déclaration conjointe portant les relations bilatérales Vietnam - Égypte au niveau de partenariat global.

Lors des échanges, le président Abdel Fattah El-Sisi a salué cette visite comme un jalon important marquant une nouvelle étape dans la coopération bilatérale, plus de 60 ans après l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a affirmé le souhait de l’Égypte de renforcer davantage l’amitié traditionnelle et les liens fraternels profonds avec le Vietnam.

Pour sa part, le président Luong Cuong a exprimé sa joie d’effectuer sa première visite d’État en Égypte - pays de civilisation ancienne et brillante, tout en réaffirmant l’attachement du Vietnam aux relations bilatérales, fondées par le Président Hô Chi Minh et le président Gamal Abdel Nasser, et cultivées par plusieurs générations de dirigeants et de peuples des deux nations.

À cette occasion, Luong Cuong a transmis les salutations des hauts dirigeants vietnamiens au président, aux dirigeants au peuple égyptiens.

Photo : VNA/CVN

Les deux chefs d’État ont salué les progrès enregistrés dans les relations bilatérales, réaffirmé leur volonté de créer une percée pour la coopération multiforme.

Ils sont également convenus de renforcer la confiance politique, de développer davantage les échanges commerciaux et les investissements, ainsi que d’élargir la coopération dans les secteurs émergents tels que l’innovation, la science et la technologie, la transition verte et la transformation numérique. Les deux parties s’engagent à perfectionner les cadres juridiques bilatéraux pour soutenir cette coopération élargie.

Le président Luong Cuong a affirmé que le Vietnam était prêt à ouvrir son marché à certains produits d’intérêt pour l’Égypte, dans le but de promouvoir un commerce équilibré et mutuellement bénéfique. Il a en contrepartie proposé que l’Égypte facilite l’accès des produits vietnamiens à son marché.

De son côté, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi a exprimé la volonté de son pays de servir de passerelle pour permettre aux entreprises vietnamiennes d’accéder aux marchés du Moyen-Orient et d’Afrique. Il s’est également montré favorable à l’établissement de nouveaux cadres de coopération commerciale bilatérale pour accroître les échanges commerciaux dans les années à venir.

Les deux dirigeants sont convenus de créer un groupe de travail chargé d’étudier la possibilité de négocier un accord de libre-échange entre le Vietnam et l’Égypte ; de renforcer la coopération dans les domaines de l’éducation, des échanges entre les peuples, de la promotion du tourisme ainsi que de la valorisation culturelle mutuelle.

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a proposé d’élargir les échanges d’étudiants dans des domaines émergents tels que la certification halal, l’agriculture et les relations internationales. Il a également souhaité bénéficier de l’expertise égyptienne en matière de préservation du patrimoine culturel, de gestion muséale et de développement touristique durable. Par ailleurs, il a appelé à un meilleur soutien pour la communauté vietnamienne résidant en Égypte afin qu’elle puisse vivre, étudier et travailler dans des conditions stables et contribuer au renforcement des relations bilatérales.

Concernant les questions régionales et internationales, Luong Cuong a salué le rôle de médiateur de l’Égypte dans la recherche de solutions aux conflits au Moyen-Orient. Le président El-Sisi a quant à lui exprimé son appréciation pour la position du Vietnam en faveur de la cause juste du peuple palestinien et a réaffirmé son soutien à la solution à deux États comme moyen d’instaurer une paix durable au Moyen-Orient.

Sur la question de la Mer Orientale, les deux chefs d’État ont souligné leur soutien à une résolution pacifique des différends, fondée sur le respect du droit international, de la Charte des Nations unies et de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982, afin de garantir la paix, la sécurité, la liberté de navigation maritime et aérienne.

Ils ont aussi convenu d’intensifier la coordination et les consultations bilatérales dans les enceintes multilatérales, tout en soutenant mutuellement leurs positions respectives sur les questions régionales et mondiales, au service des intérêts de leurs peuples et de la stabilité mondiale.

À cette occasion, le chef de l’État vietnamien a invité son homologue égyptien à effectuer une visite officielle au Vietnam. L’invitation a été acceptée.

Photo : VNA/CVN

À l’issue de l’entretien, les deux dirigeants ont assisté à la signature des documents de coopération, notamment un mémorandum d’accord entre le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère égyptien du Plan, du Développement économique et de la Coopération internationale, ainsi qu’un autre entre les ministères vietnamien de l’Intérieur et égyptien du Développement des localités concernant la coopération décentralisée.

Dans le cadre de la visite d’État du président vietnamien, les ministères de la Défense ont également signé une lettre d’intention sur la coopération en matière de défense et un mémorandum d’accord entre le Département vietnamien des opérations de maintien de la paix et l’Agence égyptienne de liaison avec les organisations internationales.

Plusieurs autres accords ont été conclus dans les domaines de la finance, du commerce agricole et de la prospection pétrolière.

VNA/CVN