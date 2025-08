La supervision de l’Assemblée nationale : un catalyseur pour le développement à l'ère nouvelle

L'événement a été présidé par le président de l'AN, Trân Thanh Mân. Le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, ont envoyé des corbeilles de fleurs en guise de félicitations.

Dans son discours, le président de l'AN, Trân Thanh Mân, a souligné que ce forum, le premier du genre, était organisé par le Comité permanent de l'AN en vertu de la Constitution et de la Loi sur l'organisation de l'AN dans le but de lier plus étroitement les activités de supervision au travail législatif et aux décisions sur les questions cruciales du pays.

Il a salué les progrès réalisés, notamment l’édification et le renforcement du cadre institutionnel, l'efficacité de la coordination entre les différents organes de l’AN, du gouvernement et d’autres organes. Trân Thanh Mân a particulièrement mis en avant les séances de questions au gouvernement, devenues une forme de supervision parlementaire très suivie par les citoyens et un outil démontrant le soutien de l'AN au gouvernement pour surmonter les difficultés et les obstacles.

Le président de l'AN n'a cependant pas éludé les faiblesses persistantes, telles que l'application encore partielle des conclusions et recommandations issues des missions de supervision, un suivi de leur mise en œuvre jugé laxiste, une coordination parfois lacunaire avec les corps d'audit et d'inspection, ainsi que l'absence d'un mécanisme clair pour la supervision citoyenne.

Face à des évolutions socio-économiques qui exigent des adaptations réglementaires rapides, Trân Thanh Mân a annoncé que le Comité permanent de l'AN s'appuierait sur les conclusions du forum pour amender la Loi sur les activités de supervision de l'AN et des Conseils populaires. Ce projet de loi sera soumis pour approbation lors de la 10e session de la XVe AN, avec pour objectif de garantir une application plus stricte des résolutions de supervision.

Durant cette journée, les débats se sont articulés autour de deux axes principaux : la contribution de la supervision au développement socio-économique et son rôle dans l'amélioration de l’institution, de politique et du cadre juridique. Le président de l'AN a invité les participants à des échanges pragmatiques et à proposer des mesures concrètes et substantielles, précisant qu'un rapport de synthèse serait transmis aux instances compétentes pour guider la révision de la loi.

Pour conclure, le plus haut législateur vietnamien s'est dit convaincu que les contributions issues du forum participeraient activement à la modernisation du cadre de la supervision, soutenant ainsi le développement socio-économique, le maintien de la sécurité et de la défense, et le renforcement de son système politique sain et puissant.

