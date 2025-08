Déclaration conjointe sur l’élévation des relations au niveau de partenariat global Vietnam - Égypte

>> Cérémonie d’accueil officielle du président Luong Cuong en visite d’État en Égypte

>> Le Vietnam et l’Égypte élèvent leurs relations bilatérales au niveau de partenariat global

>> Le Vietnam et l'Égypte scellent une nouvelle étape de coopération

>> Le Vietnam et l’Égypte renforcent leur coopération économique en vue d’un FTA

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, les deux dirigeants ont publié une Déclaration conjointe annonçant l’élévation des relations bilatérales Vietnam - Égypte au niveau de partenariat global.

Cet événement reflète l’ampleur des relations entre les deux pays dans cette nouvelle phase, établissant un niveau de confiance politique plus élevé, permettant d’élargir la portée et la profondeur de la coopération dans tous les domaines, de manière plus substantielle et plus approfondie. Cette élévation favorise aussi le développement de nouveaux mécanismes de coopération fondés sur le respect du droit international, de l’indépendance, de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et du système politique de chaque pays.

Les deux parties sont convenues de renforcer leur coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité, du droit et de la justice, en adéquation avec les besoins et les capacités de chaque pays. Elles ont également convenu d’intensifier leur coopération et de partager leurs expériences en matière de maintien de la paix des Nations unies ainsi que dans la médiation des conflits régionaux et mondiaux.

Les deux parties continueront à coordonner étroitement leurs actions et à se soutenir mutuellement dans les forums multilatéraux, notamment aux Nations unies, à l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), à la Ligue arabe (AL), à l’Union africaine (UA), et au Mouvement des non-alignés (NAM). Elles renforceront la concertation, le partage de positions et la coordination dans le traitement des questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties reconnaissent que le commerce, l’investissement et l’agriculture sont des piliers importants des relations bilatérales dans cette nouvelle phase.

Elles se félicitent de la promotion des études en vue du lancement de négociations sur un accord commercial et économique bilatéral réalisable. Elles s’engagent à intensifier les activités de promotion commerciale et à créer les conditions les plus favorables pour stimuler les échanges de marchandises.

Les deux parties sont convenues de coopérer pour mettre en place des mécanismes appropriés afin de réduire le déficit commercial entre les deux pays ; elles renforceront également les relations de coopération entre leurs banques commerciales respectives.

Elles sont convenues de donner la priorité au renforcement de la coopération en matière d’investissement et de créer des conditions favorables pour que les entreprises des deux pays établissent des liens, intensifient leur coopération et explorent les opportunités d’investissement dans des domaines prioritaires tels que les infrastructures, l’innovation, les technologies de l’information, la transformation numérique et la transition énergétique.

La liste des biens et secteurs prioritaires à développer inclut les produits aquatiques, le textile-habillement, les équipements électriques, les engrais, les produits alimentaires (y compris les produits Halal), les produits chimiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les énergies nouvelles, les énergies renouvelables, les véhicules électriques, la logistique, le tourisme, l’agriculture, les zones industrielles et les zones économiques.

Les deux pays vont promouvoir la coopération bilatérale dans le domaine de l’agriculture ; renforcer le partage d’expériences en matière de développement et de techniques agricoles, notamment dans les domaines des produits aquatiques, de la riziculture, de la quarantaine animale et végétale, et du développement agricole durable.

Ils ont décidé de créer le Conseil d’affaires Vietnam - Égypte afin de renforcer la coopération commerciale et en matière d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties se sont accordées pour partager leurs meilleures pratiques en matière de promotion du commerce et de création d’opportunités d’investissement pour les micro, petites et moyennes entreprises ; elles soutiendront la participation de ces entreprises aux foires et forums internationaux.

Les deux parties sont convenues de promouvoir la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de la transformation numérique, de l’innovation, et de faciliter les connexions, les échanges et les collaborations entre les entreprises des deux pays dans ces secteurs.

Elles sont convenues d’intensifier les échanges entre les peuples et la coopération décentralisée et de multiplier les échanges culturels et d’organiser des activités de promotion de la culture de chaque pays sur le territoire de l’autre. Elles renforceront également la coopération dans le domaine de l’éducation, notamment en augmentant le nombre de bourses et en élargissant les formations dans les domaines de compétence de chaque pays pour les étudiants respectifs.

VNA/CVN