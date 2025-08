Vietnam - Égypte : renforcement de leur coopération économique, commerciale et d’investissement

Photo: VNA/CVN

Dans le cadre de la visite d’État du président vietnamien Luong Cuong en République arabe d’Égypte, le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Vietnam, Bùi Thanh Son, a rencontré le 5 août Rania A. Al-Mashat, ministre égyptienne de la Planification, du Développement économique et de la Coopération internationale, également présidente de la partie égyptienne du Comité mixte Vietnam - Égypte.

Bùi Thanh Son s’est félicité de l’élévation des relations bilatérales Vietnam - Égypte au niveau de Partenariat global, et a proposé que le Comité mixte élabore rapidement un plan d’action pour mettre en œuvre la Déclaration conjointe.

Les deux responsables ont convenu de promouvoir la mise en œuvre des accords conclus à l’occasion de la visite présidentielle, dont la tenue en 2025 de la 6ᵉ session du Comité mixte et de la 3ᵉ session du sous-comité sur le commerce et l’industrie. Ils ont également discuté de l’ouverture prochaine des négociations d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Égypte, dans le but de stimuler le commerce bilatéral, d’assurer une coopération durable et mutuellement bénéfique, et de faciliter la signature rapide de plusieurs documents importants, notamment une convention de non double imposition.

La ministre Rania A. Al-Mashat a affirmé sa volonté de créer des conditions favorables pour les entreprises vietnamiennes, notamment un meilleur accès aux sources de financement pour soutenir leur développement au sein du marché égyptien.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, Bùi Thanh Son a également rencontré la direction de la Compagnie par actions vietnamienne des plastiques d’Europe, actuellement active sur le marché égyptien.

Il a salué cette entreprise comme le plus grand investisseur vietnamien en Égypte, représentant un exemple dynamique, professionnel et intégré de la communauté d’affaires vietnamienne à l’étranger.

Le vice-Premier ministre a souligné que cette visite officielle marquait une étape clé dans la stratégie de diversification des marchés et partenaires, notamment en Afrique, ouvrant ainsi de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises vietnamiennes.

Il a encouragé la compagnie vietnamienne à respecter strictement la législation locale et à jouer un rôle moteur dans la promotion des liens économiques bilatéraux, tout en demandant à l’ambassade du Vietnam en Égypte de continuer à soutenir les entreprises vietnamiennes dans leurs projets d’investissement, de production et d’affaires dans le pays.

VNA/CVN