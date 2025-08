Le chef du Parti appelle le 12e Corps d’armée à se transformer en force mobile stratégique

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé mardi 5 août au 12 e Corps d’armée de se concentrer sur l’éducation politique et idéologique tout en formant ses officiers et ses soldats avec une force politique, prêts à servir comme force mobile stratégique de l’armée.

Lors d’une visite de travail à l’unité, stationnée dans la province de Ninh Binh (Nord), à l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août (19 août) et de la Fête nationale (2 septembre), le chef du Parti a insisté sur la nécessité pour l’unité de bien appréhender et de mettre en œuvre les politiques du Parti et de l’État, en particulier la résolution adoptée lors du 8e Plénum du Comité central du Parti (XIIIe mandat) sur la stratégie de défense de la Patrie dans le nouveau contexte.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général Tô Lâm a appelé à la préparation à toute mission en tant qu’unité mobile moderne, bien exercée et puissante, exhortant l’unité à préserver et à promouvoir le fier héritage de l’Armée populaire du Vietnam dans la nouvelle période révolutionnaire.

Il a salué les réalisations du corps d’armée en matière de stabilisation de son organisation, de maintien des normes d’entraînement et de préparation, de constitution d’une unité exemplaire, d’amélioration du travail d’édification du Parti, de développement de liens étroits avec la population et de promotion de l’unité et de la responsabilité au sein de ses troupes.

Le chef du Parti a souligné que la construction de l’armée, la consolidation de la défense nationale et la protection du territoire exigeront des dirigeants du corps d’armée qu’ils élaborent des approches plus concrètes, innovent, montrent l’exemple et sacrifient leurs intérêts personnels aux troupes et aux missions.

Il a appelé à une coordination active avec les localités et les unités suite à la mise en œuvre du modèle d’administration locale à deux niveaux afin de mettre en place rapidement une posture de défense rationnelle pour tous, soulignant la nécessité de mener à bien les plans de préparation au combat, les opérations de défense régionales et les mesures de défense civile, tout en maintenant une préparation au combat rigoureuse afin d’éviter la passivité et la surprise en toute situation.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le corps d’armée doit remplir son double rôle d’unité de combat et de production, contribuant au développement socio-économique de la localité où il est stationné.

En tant que corps de combat clé, il doit faire preuve d’une détermination sans faille dans le développement de la science et de la technologie, ainsi que promouvoir l’innovation et la transformation numérique adaptées aux missions militaires et de défense, a-t-il indiqué, soulignant que l’unité doit faire de chaque officier et soldat un "soldat numérique" maîtrisant les fondements numériques et possédant les compétences numériques nécessaires à l’exécution des missions.

Photo : VNA/CVN

Le chef du Parti a demandé une attention constante à la mise en place de comités et d’organisations du Parti solides et exemplaires à tous les niveaux. Le 12e corps d’armée doit préparer méticuleusement son premier Congrès du Parti pour la période 2025-2030, qui mènera au 12e Congrès militaire du Parti et au XIVe Congrès national du Parti, en garantissant la démocratie, l’unité et le consensus.

Il a appelé à poursuivre la promotion de l’apprentissage, de l’application de la pensée, de la moralité et du style du président Hô Chi Minh, tout en s’opposant résolument à l’individualisme dans le nouveau contexte, en renforçant le travail de protection politique interne et en préservant les fondements idéologiques du Parti. Il a également demandé au corps d’armée d’améliorer la vie matérielle et spirituelle de ses soldats, en veillant à ce qu’ils servent pleinement la patrie et le peuple.

Auparavant, le secrétaire général Tô Lâm avait offert de l’encens au mémorial des martyrs du corps d’armée, visité son musée et planté des arbres dans la cour du quartier général de l’unité.

VNA/CVN