Le Vietnam et l'Égypte scellent une nouvelle étape de coopération

À l’invitation de son homologue égyptien, Abdel Fattah Al-Sissi, et de son épouse, le président vietnamien, Luong Cuong, accompagné de son épouse et d’une délégation de haut niveau, effectue une visite d’État en Égypte du 3 au 6 août 2025.

>> Le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne en Égypte

>> Le Vietnam et l'Égypte boostent leur coopération en matière de défense

>> La visite du président vietnamien prélude à une nouvelle ère de partenariat avec l’Angola

>> Cérémonie d’accueil officielle du président Luong Cuong en visite d’État en Égypte

Photo : VNA/CVN

À l’issue de leur entretien officiel le 5 août, les deux chefs d’État ont tenu une rencontre avec la presse pour partager les résultats de leur discussion.

Le président El-Sisi a souligné que l’entretien avait été fructueux, marqués par la décision conjointe d’élever les relations bilatérales au niveau de partenariat global, afin de mieux exploiter les potentiels des deux pays, notamment dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et de l’investissement.

Les deux dirigeants ont convenu de mesures concrètes pour renforcer la confiance politique, stimuler la coopération économique et approfondir l’amitié traditionnelle entre les deux peuples. L’Égypte s’est déclarée prête à servir de pont pour le Vietnam vers les marchés du Moyen-Orient et d’Afrique, grâce à son réseau étendu d’accords de libre-échange, tout en exprimant le souhait que le Vietnam soutienne l’accès de l’Égypte aux marchés d’Asie du Sud-Est.

Selon le dirigeant égyptien, les deux parties ont également souligné l’importance de l’intensification des échanges de délégations à tous les niveaux, de la coordination dans les forums multilatéraux et de la coopération dans des secteurs prioritaires tels que les infrastructures, le textile, l’agriculture, la chaussure, l’électronique et les pièces détachées.

Les deux parties ont convenu de mettre en œuvre efficacement les accords signés lors de cette visite, notamment dans les domaines économiques et de coopération décentralisée. Elles se sont engagées à renforcer les échanges entre populations et la coopération dans la culture, le tourisme et l’éducation.

Les deux chefs d’État ont échangé sur des questions internationales d’intérêt commun, soulignant l’importance de résoudre les conflits par le dialogue et les moyens pacifiques, conformément au droit international et à la Charte des Nations unies.

De son côté, Luong Cuong a affirmé que cet événement reflétait la stature des relations bilatérales dans la nouvelle ère avec une confiance politique plus élevée à tous les niveaux ; l'élargissement de l'échelle de coopération dans tous les domaines, en particulier la coopération économique, culturelle, scientifique et technologique, éducative et de formation ; l'identification de la coopération économique comme base pour promouvoir les relations bilatérales afin qu'elles deviennent plus approfondies, substantielles et efficaces.

Photo : VNA/CVN

Sur cette base, selon le président vietnamien, les deux parties sont convenues de poursuivre la bonne tradition d’amitié, de soutien et d’entraide mutuels pour un développement commun, au service de la prospérité des peuples des deux pays, de la paix et de la stabilité dans leurs régions respectives et dans le monde ; de maintenir régulièrement les visites et les contacts de haut niveau à travers tous les canaux ; de coordonner efficacement la mise en œuvre des mécanismes de coopération existants et d’envisager la création de sous-comités de coopération sectorielle dans les domaines d’intérêt commun.

Il a indiqué avoir convenu avec son homologue égyptien de l’objectif de porter le commerce bilatéral à un milliard de dollars dans un avenir proche. Dans cet esprit, les deux parties sont convenues de faciliter l’accès à leur marché respectif et d’envisager positivement l’ouverture du marché à leurs produits agricoles phares.

Les deux parties ont également discuté de la possibilité de lancer les négociations d’un accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l’Égypte, afin de favoriser davantage la pénétration des produits compétitifs de chaque pays sur le marché de l’autre.

Elles sont tombées d’accord pour renforcer le partage d’opportunités d’investissement et créer des conditions favorables à la participation des entreprises des deux pays à des projets dans les domaines prioritaires tels que l’industrie, le textile-habillement, les énergies renouvelables, les technologies de l’information...

Le dirigeant vietnamien a indiqué que les deux parties ont également affirmé leur volonté de continuer à se coordonner étroitement et à partager leurs positions sur les questions régionales et internationales dans les forums multilatéraux tels que les Nations unies, le Mouvement des non-alignés... Il a en même temps souligné que le Vietnam appréciait le rôle de médiateur de l’Égypte dans le conflit dans la bande de Gaza et a réaffirmé sa position constante en faveur de la solution à deux États : un État palestinien indépendant et souverain, basé sur les frontières de 1967 avec Jérusalem-Est pour capitale, conformément au droit international et aux résolutions pertinentes des Nations unies, coexistant pacifiquement avec l’État d’Israël.

En outre, les deux présidents ont eu un large échange sur la promotion de la coopération dans de nouveaux domaines, adaptés aux atouts et aux besoins de développement de chaque pays tels que la science et la technologie, l’innovation, la coopération dans le domaine Halal, l’éducation, le tourisme, les échanges entre les peuples...

À cette occasion, le Vietnam a proposé que l’Égypte continue de prêter attention à la sécurité, à la sûreté et aux conditions favorables à la communauté vietnamienne et aux entreprises vietnamiennes résidant, travaillant et menant des activités commerciales en Égypte.

Le président a salué la signature par les deux parties, lors de cette visite, d’accords de coopération dans les domaines du développement local, de la défense, du maintien de la paix, du développement économique... et a en même temps demandé aux ministères et aux secteurs des deux pays de mettre en œuvre activement les accords signés ainsi que les orientations convenues par les dirigeants des deux pays.

VNA/CVN