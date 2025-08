Le président Luong Cuong rencontre le Premier ministre égyptien

Lors de la rencontre, le Premier ministre Mostafa Madbouly s’est réjoui de rencontrer le président vietnamien, affirmant que cette visite marquait une étape importante et ouvrait un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre les deux pays.

Il a félicité le Vietnam pour ses réalisations remarquables en matière de développement, exprimant son impression et sa confiance quant à la capacité du Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Il s’est réjoui de l’accord entre les deux pays visant à élever leurs relations au niveau de partenariat global, soulignant que les relations avec le Vietnam sont historiques et spéciales, établies de longue date et activement promues par les hauts dirigeants égyptiens.

Le président vietnamien a remercié l’Égypte pour son accueil chaleureux, exprimant son impression devant le développement rapide du pays, notamment dans la construction de zones urbaines et de nouveaux centres administratifs.

Il a affirmé que le Vietnam attachait toujours de l’importance au développement de l’amitié traditionnelle et de la coopération multiforme avec l’Égypte, espérant porter les relations bilatérales à une nouvelle hauteur, plus solide, substantielle et efficace.

Appréciant les opportunités de coopération avec l’Égypte et l’Afrique, le président a proposé d’intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux, de mettre en place de nouveaux cadres juridiques pour favoriser la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Coopération économique

Souhaitant renforcer la coopération économique sur une base durable et mutuellement bénéfique, il a proposé de faciliter les investissements et partenariats des entreprises dans des secteurs clés tels que la logistique, les infrastructures énergétiques, l’industrie, le textile-habillement, les énergies renouvelables, ainsi que dans de nouveaux domaines comme la transition verte, la transformation numérique, et le halal.

Par ailleurs, les deux parties devraient renforcer leur coordination, leurs consultations et leur soutien mutuel dans les forums internationaux et régionaux, partager leurs expériences en matière de maintien de la paix et de médiation, afin de contribuer à la paix et à la stabilité régionales et mondiales.

Le président a également proposé que l’Égypte facilite l’installation et les activités de la communauté vietnamienne sur place, contribuant ainsi au développement de l’Égypte et des relations bilatérales.

Le Premier ministre égyptien a indiqué que l’Égypte menait des réformes, restructurait son secteur privé, attirait les investissements étrangers, promouvait l’industrie, les technologies de l’information, la transition verte et la lutte contre le changement climatique.

Soulignant les similitudes entre les deux pays, il a souhaité renforcer la coopération, exploiter pleinement le potentiel bilatéral, et œuvrer au lancement des négociations d’un accord de libre-échange (ALE) Vietnam - Égypte, sur une base équitable, équilibrée et bénéfique pour les deux parties, tout en augmentant la valeur des échanges commerciaux...

Par ailleurs, il a proposé la création d’un Conseil d’affaires vietnamo-arabe, affirmant que celui-ci servirait de passerelle entre le Vietnam et les marchés du Moyen-Orient, de l’Afrique et du monde arabe.

Il s’est dit prêt à accueillir les investisseurs vietnamiens et à faciliter leurs activités en Égypte, tout en accueillant favorablement les étudiants vietnamiens dans les universités égyptiennes.

Le chef du gouvernement égyptien a salué le rôle du Vietnam aux Nations unies, annonçant l’envoi d’une délégation à la cérémonie d’ouverture de la signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, prévue en octobre prochain à Hanoï.

À cette occasion, le président Luong Cuong a transmis l’invitation du Premier ministre Pham Minh Chinh, invitant le Premier ministre Mostafa Madbouly à effectuer prochainement une visite au Vietnam. Ce dernier a accepté avec plaisir.

VNA/CVN