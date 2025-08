Le Vietnam souhaite approfondir ses relations avec la Grenade

L’ambassadeur du Vietnam au Venezuela et en Grenade, Vu Trung My, a présenté ses lettres de créance à la gouverneure générale de la Grenade, Cecile La Grenade, lors d’une cérémonie organisée le 5 août dans la capitale Saint-Georges.

>> Le Vietnam attache de l'importance au développement de sa coopération avec la Grenade

>> Le Vietnam et la Grenade boostent leur coopération de commerce et d’investissement

>> Le Vietnam et le Venezuela renforcent leur diplomatie populaire

>> Vietnam - Venezuela : coopération renforcée dans le domaine de l’information et des médias

Photo : VNA/CVN

La gouverneure générale de la Grenade a présenté ses félicitations au Parti, à l’État et au peuple vietnamiens à l’occasion du 80e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre) avant d’exprimer son admiration devant la lutte d’hier du peuple vietnamien pour l’indépendance et la réunification nationale ainsi que ses réalisations remarquables du pays dans le processus de renouveau sous la direction du Parti communiste du Vietnam.

Elle a félicité Vu Trung My pour sa nomination comme ambassadeur du Vietnam en Grenade et s'est déclaré convaincu que, fort de son expérience, il contribuera significativement au renforcement des relations bilatérales.

À cette occasion, la gouverneure générale a remercié le président vietnamien Luong Cuong, pour son invitation à assister à la cérémonie officielle de signature de la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité, qui se tiendra à Hanoï les 25 et 26 octobre. Elle a confirmé que la Grenade enverrait un représentant à cet événement.

Réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, axée sur l'indépendance, l'autonomie, la paix, l'amitié, la coopération, le développement, la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures, l’ambassadeur Vu Trung My a souligné la volonté du Vietnam de promouvoir et d'approfondir ses relations avec la Grenade.

Il s'est également engagé à poursuivre ses efforts pour promouvoir l'amitié et la coopération entre les deux pays dans tous les domaines.

Durant son séjour, l'ambassadeur Vu Trung My a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre Dickon Mitchell, également chef du Congrès national démocratique (NDC), au pouvoir. Lors de cette rencontre, les deux parties ont convenu de renforcer l'amitié et la coopération entre les deux Partis au pouvoir, créant ainsi une base politique solide pour le renforcement des liens bilatéraux dans divers domaines.

Auparavant, il a rencontré Joseph Andall, ministre des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement des exportations, appelant à la Grenade de reconnaître au plus tôt le statut de l’économie de marché du Vietnam et de soutenir sa candidature au poste de juge du Tribunal international du droit de la mer pour le mandat 2026-2035.

VNA/CVN