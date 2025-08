Le vice-PM Nguyên Chi Dung encourage Aboitiz Power à concrétiser ses projets d’investissement énergétique au Vietnam

Le vice-Premier ministre vietnamien Nguyên Chi Dung a reçu, dans l’après-midi du 5 août à Hanoï, Danel C. Aboitiz, PDG du groupe philippin Aboitiz Power, un des leaders dans le secteur de l’énergie aux Philippines.

Photo : VNA/CVN

Danel C. Aboitiz a présenté les activités de son groupe, qui intervient dans de nombreux domaines tels que la banque, la finance, l’agroalimentaire, l’immobilier, la construction navale, les aéroports et, surtout, la production d’énergie. Présent au Vietnam depuis 2014 à travers le secteur agricole, le groupe y exploite plusieurs usines de production d’aliments pour animaux, notamment à Tây Ninh, Dông Thap et Hô Chi Minh-Ville.

Fondé en 1988, Aboitiz Power exploite aujourd’hui près de 50 centrales électriques aux Philippines, pour une capacité totale d’environ 5.000 MW, issues de sources diversifiées : thermique, hydraulique, géothermique, éolienne et solaire.

Souhaitant mieux comprendre les priorités du Vietnam en matière de politique énergétique, le PDG d’Aboitiz Power a exprimé le vif intérêt de son groupe pour des investissements dans le secteur de l’électricité au Vietnam, qu’il s’agisse d’énergie traditionnelle ou renouvelable. Le groupe envisage également de contribuer à l’amélioration du réseau de distribution électrique entre le Nord et le Sud du pays, en intégrant des solutions technologiques avancées, notamment l’intelligence artificielle dans la maintenance des installations.

Nguyên Chi Dung a salué les ambitions du groupe philippin dans le contexte de la transition énergétique et de développement de l’économie verte au Vietnam. Il a encouragé Aboitiz Power à coopérer étroitement avec le ministère de l’Industrie et du Commerce ainsi que les autorités locales pour identifier les projets pertinents, notamment dans l’éolien, le solaire et le gaz naturel liquéfié (GNL).

Il a également suggéré au groupe de développer des clusters énergétiques intégrés aux secteurs industriels, aux centres de données et à l’innovation, tout en investissant dans les industries de sous-traitance afin de soutenir les projets du groupe au Vietnam et dans les marchés d’exportation.

Il a exprimé le souhait de voir Aboitiz élargir ses investissements dans d’autres secteurs où il possède une expertise reconnue, notamment à travers des opérations de fusions-acquisitions (M&A) dans les domaines de l’alimentation animale, des produits agricoles et alimentaires, des services financiers et bancaires, ainsi que dans les infrastructures.

Le dirigeant vietnamien a réaffirmé l’engagement du gouvernement vietnamien à créer un environnement favorable, stable et durable pour les investisseurs nationaux et étrangers.

VNA/CVN