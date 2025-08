Cérémonie d’accueil officielle du président Luong Cuong en visite d’État en Égypte

>> Le président Luong Cuong et son épouse visitent le Grand Musée égyptien

>> Le président Luong Cuong rencontre la communauté vietnamienne en Égypte

>> Le Vietnam et l'Égypte boostent leur coopération en matière de défense

Cette visite d’État intervient dans un contexte où les relations entre le Vietnam et l’Égypte connaissent un développement positif. Il s’agit de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Égypte depuis sept ans.

Photo : VNA/CVN

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques le 1er septembre 1963, les liens entre les deux pays se sont élargis dans plusieurs domaines et se consolident sur la base de l’amitié traditionnelle, de l’égalité et du respect mutuel. Les deux pays maintiennent des échanges de délégations, ainsi qu’une collaboration et un soutien mutuel dans les forums régionaux et internationaux.

Le Vietnam apprécie hautement le rôle important et de plus en plus dynamique de l’Égypte dans la promotion et la garantie de la stabilité et de la sécurité dans la région. Les deux pays sont prêts à jouer un rôle de passerelle l’un pour l’autre dans le renforcement de la coopération avec l’ASEAN et les pays arabes, pour l’intérêt des deux peuples, comme pour la paix, la coopération et le développement des deux régions.

Sur le plan économique, l’Égypte est un partenaire commercial important et un marché potentiel pour le Vietnam en Afrique. En 2024, le commerce bilatéral a atteint 541,36 millions de dollars. Les deux pays disposent de nombreux atouts complémentaires pour renforcer leur coopération.

La visite du président Luong Cuong est un événement politique et diplomatique majeur pour les deux pays et revêt une signification particulière, démontrant l’engagement à consolider la confiance politique et à approfondir l’amitié traditionnelle, ouvrant ainsi une nouvelle période de coopération.

Après la cérémonie d’accueil, les présidents vietnamien et égyptien ont tenu une réunion restreinte, suivie d’un entretien.

VNA/CVN