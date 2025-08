Angola - Vietnam : 50 ans d'amitié célébrés par une visite d'État du président vietnamien

À l’invitation du président d’Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, et de son épouse, le président du Vietnam, Luong Cuong, et son épouse, effectueront une visite d’État en Angola. Cet événement marquera une étape historique dans les relations d’amitié traditionnelle entre les deux pays.

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur d’Angola au Vietnam, Fernando Miguel, dans une interview accordée à la presse vietnamienne.

Il s’agit de la visite au plus haut niveau d’un dirigeant vietnamien en Angola depuis près de deux décennies et elle intervient à un moment où les deux pays se préparent à célébrer le 50e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques (1975-2025).

Selon le diplomate, cette visite réaffirme l’importance que le Vietnam accorde à ses liens avec l'Angola. Elle devrait donner un nouvel élan à la coopération bilatérale dans tous les domaines, permettant d’évaluer l’état de mise en œuvre des accords existants, d’identifier de nouvelles priorités et de poser des bases juridiques favorables au développement de futures initiatives conjointes.

L’ambassadeur s’est déclaré convaincu que cette visite créera une base solide pour ouvrir une phase de développement plus profonde et plus diversifiée, tant sur les plans politique, économique que culturel.

Fernando Miguel a mis en avant le potentiel économique considérable entre les deux pays. L'Angola, avec ses 36 millions d'habitants, est un marché prometteur, notamment pour les biens de consommation, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques et les équipements technologiques. Le Vietnam, de son côté, dispose d'un avantage compétitif solide dans la production, la transformation et l’exportation de produits adaptés à la demande angolaise.

"Pour un développement commun"

Le commerce bilatéral annuel oscille entre 150 et 200 millions de dollars, un chiffre encore modeste par rapport aux capacités réelles. Les secteurs du pétrole, des télécommunications, de l’agriculture, de la santé et de la formation professionnelle intéressent vivement l’Angola, tandis que le Vietnam y possède une expertise éprouvée. Des négociations sont en cours pour conclure des accords clés, tels qu’un accord de promotion et de protection des investissements, un accord de non-double imposition, ainsi que plusieurs protocoles d’accord dans le commerce, l’agriculture et l’industrie. Ces textes ouvriront la voie à un climat d’investissement plus sûr et plus stable pour les entreprises des deux pays.

L’ambassadeur a également souligné que son pays met en œuvre sa Stratégie nationale de développement pour 2023-2027, axée sur l’industrialisation, l’agriculture durable et la transformation numérique - des domaines dans lesquels le Vietnam peut partager son expérience à travers un modèle de coopération "pour un développement commun", au-delà des simples échanges commerciaux.

Il a salué le rôle actif de la communauté vietnamienne en Angola, estimée à près de 8.000 personnes - la plus importante communauté vietnamienne en Afrique - présente principalement à Luanda et dans les provinces voisines. Actifs dans des secteurs variés tels que la construction, le commerce, les services, l’éducation et la santé, les Vietnamiens ont su s’intégrer et contribuer à l’économie locale grâce à leur capacité d’adaptation et leur esprit d’entreprise.

Enfin, l’ambassadeur a invité les entreprises vietnamiennes à considérer l’Angola comme un partenaire stratégique à long terme. Le gouvernement angolais s’efforce d’améliorer le climat des affaires en simplifiant les procédures, en accordant des avantages fiscaux pour les projets prioritaires et en créant des zones économiques spéciales à guichet unique. L’Angola encourage les entreprises vietnamiennes, qu'il s'agisse de grands groupes ou de PME, à œuvrer ensemble pour établir des chaînes de valeur durables en Afrique.

