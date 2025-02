La transformation numérique s’accélère dans les hôpitaux de Hô Chi Minh-Ville

Selon le Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville, jusqu’à présent, la plupart des hôpitaux ont appliqué de nombreux outils numériques pour optimiser le processus d’examen et de traitement médical, contribuant à moderniser le système de santé de la ville, servant la population plus efficacement.

Photo : VNA/CVN

Les solutions comprennent le déploiement de système de réservation de rendez-vous en ligne, de bornes d’informations, de bornes d’enregistrement d’examens médicaux et de paiements sans espèces, améliorant la qualité et la rapidité des services et des soins en milieux hospitaliers.

En particulier, le carnet de santé électronique a été intégré à l’application VNeID, aidant à connecter les données à 100% des établissements de santé, en se connectant au portail des données d’évaluation de l’assurance maladie.

Selon les experts, l’intégration de nombreuses fonctionnalités supplémentaires dans l’application VNeID, notamment l’achat de médicaments en ligne, marque une étape importante dans le processus de transformation numérique du secteur de la santé

Ces solutions permettent non seulement de réduire le temps d’attente et d’améliorer l’expérience des patients, mais contribuent également à optimiser la gestion des soins de santé, en évoluant vers un système de santé plus moderne, plus pratique et plus convivial, a fait savor le Professeur associé-Docteur Tang Chi Thuong, directeur du Service de la santé de Hô Chi Minh-Ville.

Les hôpitaux de l’Université de médecine et de pharmacie de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Tri Phuong, de transfusion sanguine et d’hématologie, Hung Vuong, Nhân dân Gia Dinh... ont fait des efforts pour passer des dossiers papier aux dossiers électroniques.

Application de l’intelligence artificielle

De nombreux hôpitaux ont également appliqué la télémédecine pour connecter les médecins des postes de santé au niveau de base aux médecins généralistes et médecins spécialistes des hôpitaux au niveau municipal, et ont fourni un soutien professionnel à distance en cas de besoin.

L’application de la télémédecine est largement déployée dans les activités de consultation, dans la formation à distance et le partage d’expériences d’examens et de traitements médicaux, a poursuivi le Professeur associé-Docteur Tang Chi Thuong. Cela aide à améliorer l’efficacité du traitement, à mettre à jour les schémas thérapeutiques et facilite les activités de formation continue, les consultations spécialisées pour les hôpitaux provinciaux et municipaux du Sud, a-t-il indiqué.

L’intelligence artificielle (IA) est appliquée aux activités d’examen et de traitement médicaux : la chirurgie robotique à l’hôpital Binh Dân, l’application du robot à la biopsie osseuse dans des zones d’accès difficile à l’Hôpital militaire 175, l’application de l’IA au diagnostic par imagerie (radiographie, scanner, IRM) dans de nombreux hôpitaux et à la planification de la radiothérapie à l’Hôpital d'oncologie de Hô Chi Minh-Ville.

De plus, l’hôpital Nhân dân 115 est la première unité du pays à appliquer le logiciel AI RAPID pour prescrire une thrombectomie afin de traiter l’infarctus cérébral chez les patients dans les 6 heures suivant leur arrivée à l’urgence.

VNA/CVN