Débat sur la levée des obstacles aux activités scientifiques, technologiques et d’innovation

Dans le cadre de la 9ᵉ session extraordinaire, l'Assemblée nationale (AN) examinera lundi matin 17 février un projet de résolution sur le pilotage d'un certain nombre de politiques visant à éliminer les obstacles aux activités scientifiques, technologiques, d'innovation et de transformation numérique nationale.