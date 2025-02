Le Vietnam approuve un programme pour le développement de l’industrie pharmaceutique

>> Projet de premier parc industriel médico-pharmaceutique du Vietnam

>> Promouvoir l’industrie pharmaceutique vietnamienne

>> Faire de l'industrie pharmaceutique un secteur clé du Vietnam

Photo : VNA/CVN

Ce programme vise à développer l'industrie pharmaceutique, à augmenter progressivement la production et l'utilisation des ingrédients pharmaceutiques nationaux, ainsi qu'à promouvoir l'exportation de produits pharmaceutiques. Il contribue ainsi à la mise en œuvre des objectifs fixés par la Stratégie pour le développement de l'industrie chimique vietnamienne, le Programme pour le développement de l'industrie pharmaceutique et des matières médicinales locales, ainsi que la Stratégie nationale pour le développement de l'industrie pharmaceutique vietnamienne à l'horizon 2030 et la vision 2045, approuvés par le Premier ministre.

Objectifs spécifiques : d’ici 2030, répondre à 20% de la demande en matières premières pour la production de médicaments, à 50% de la demande en matières premières pour la production nationale d’aliments fonctionnels et de cosmétiques pharmaceutiques, et atteindre un taux de croissance des exportations de certains produits pharmaceutiques naturels (médicaments, extraits quantitatifs, huiles essentielles riches en principes actifs) de plus de 10% par an.

D’ici 2045, l’industrie pharmaceutique vietnamienne deviendra un secteur de haute technologie, moderne et compétitif, intégré à la chaîne de valeur pharmaceutique mondiale, avec un taux de croissance de la production industrielle pharmaceutique de 8 à 11% par an.

Photo : VNA/CVN

Principaux axes d'action: améliorer les cadres juridiques et politiques pour encourager, soutenir et attirer les investissements dans cette industrie ; attirer les entreprises nationales et étrangères pour la fabrication de produits pharmaceutiques et favoriser l’investissement dans la production de matières premières chimiques essentielles ; mettre à jour et renforcer les normes et réglementations pour les produits pharmaceutiques ; simplifier les procédures administratives dans l’investissement, la production, les affaires, la promotion du commerce, l’exportation et la coopération internationale dans le secteur pharmaceutique.

Il faut également promouvoir la recherche et le développement ainsi que le transfert de technologies en chimie pharmaceutique ; renforcer la formation des ressources humaines pour répondre aux besoins du secteur et attirer des experts, scientifiques et gestionnaires vietnamiens et étrangers qualifiés pour travailler au Vietnam.

VNA/CVN